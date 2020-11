Geistliches Wort zu Allerheiligen: Alle heilig?

In einer Jugendgruppe forderte uns die Leiterin um Allerheiligen herum auf, das Wort „Allerheiligen“ doch mal wörtlich zu nehmen und auf uns selbst zu übertragen: Also: „Alle heilig.“

Ich: heilig? Und die Freundin, die mich gerade nervte, auch noch? Das kam mir doch eine wenig übertrieben, sogar anmaßend, wenn nicht sogar ein wenig blasphemisch vor. Aber Sie merken, so ganz losgelassen hat mich der Gedanke bis heute nicht.

Aber schauen wir zuerst einmal auf den Feiertag an sich: Allerheiligen ist geschichtlich entstanden, weil es für die vielen Heiligen nicht genügend Gedenktage im Jahr gab. Und weil Allerheiligen ein Feiertag ist, an dem alle frei hatten, hat es sich eingebürgert, dass nachmittags liturgisch Allerseelen gefeiert wird: das Totengedenken unserer Verstorbenen und die Segnung der Gräber. Insofern gehen hier zwei Feste ineinander, die ganz allgemein etwas mit den Verstorbenen zu tun haben.

Was mir aber für die Überschrift „alle heilig“ ganz gut gefällt. Denn ich sehe in diesen beiden Tagen, Allerheiligen und Allerseelen, eine Verbindungslinie bis zu uns: Wir nehmen uns zwei Tage Zeit, den Verstorbenen einen Raum zu geben, zu gedenken. Das kann weh tun, gerade an Allerseelen, wenn besonders deutlich wird, wie sehr uns ein Mensch fehlt.

Das kann aber auch Verbindung schaffen: Durch unseren Glauben an das neue Leben nach unserem Tod bei Gott, sind wir mit allen Verstorbenen verbunden. Mit allen Heiligen und allen, die wir bereits verabschiedet haben. Diese Verbundenheit kennt keine Zeitschranken und ist nicht räumlich festgelegt. Die Gemeinschaft aller Gläubigen spannt sich aus durch Zeit und Raum hindurch. Die Liebe, das Licht, die Kraft, die uns in einem Leben bei Gott nach unserem Tod erfüllen mag, strahlt und leuchtet so schon in unser jetziges Leben hinein. Das ist für mich ein bestärkender und tröstlicher Gedanke. Gerade in einer Zeit, in der so vieles unsicher ist, auf den Kopf gestellt und nicht planbar ist. Die Gemeinschaft der Gläubigen steht. Sie kann uns Kraft und Stärke geben in den Fragen und Zweifeln dieser Zeit. Denn in dieser Gemeinschaft gibt es viele, die zu unterschiedlichsten Zeiten unter schwierigsten Bedingungen sich selbst und ihren Überzeugungen treu geblieben sind.

Aber sind wir deshalb „alle heilig“? Ich sehe den Satz vor allem als Ansporn an uns: Allerheiligen lässt uns erinnern: Wir sind Teil einer großartigen Glaubensgemeinschaft mit herausragenden Persönlichkeiten, die ihren ganz persönlichen Weg durch alle Zweifel und Fragen hindurch gefunden haben, im Einklang mit Gott und sich selbst zu leben.

Was spricht denn dagegen, diese Möglichkeit für uns ganz persönlich zu denken oder gar zu leben? Dass auch wir fähig sind, uns um solch ein Leben zu bemühen? Indem wir beispielsweise auf uns selbst achten und uns Zeit nehmen für den Austausch und das Gebet mit Gott, auf uns wirken lassen, wo es in unseren alltäglichen gemeinschaftlichen Bezügen ein aufeinander zugehen, ein Wort des Aufmunterns oder der Versöhnung braucht. „Alle heilig?“ So gesehen spricht dem doch nichts entgegen, oder?