Geistliches Wort: Das Fest der Lebendigkeit

Pfingsten ist das Fest der Lebendigkeit und für die Christen von tiefer Bedeutung. Wir vergegenwärtigen das Wirken Gottes in uns als Kirche aber auch in uns als Menschen. Wir sind Teil unserer Gesellschaft, deshalb ist es auch für uns eine Verpflichtung, ein deutliches Zeichen zu geben, dass die Lebendigkeit des Geistes in uns als Gesellschaft und Kirche wirkt. An Pfingsten steht im Evangelium, dass die Jünger einen verschlossenen Raum verlassen haben. Wir sollen immer wieder unsere verschlossenen Räume verlassen und daran glauben, was uns innerlich mobilisiert und was uns verwirklicht weiter zu geben und zu bezeugen. Als Pfarrer bemühe ich mich gemeinsam mit allen Mitchristen und Gruppierungen immer wieder „die Sakristei“ zu verlassen, um ganz neue Felder für die Evangelisierung zu entdecken. Dieses Handeln hat für mich und für uns alle eine spezielle Bedeutung: Der Geist Gottes bricht unsere Angst auf, unsere Verschlossenheit, er macht uns zu mutigen und offenen Menschen. Er macht uns wirklich zu Entdeckern und Visionären.

Im Evangelium schenkt Jesus den Jüngern seinen Geist, die zuvor voller Furcht und verschlossen waren: Er hauchte sie an! Ich wünsche ich mir diesen Atem Gottes für uns, der uns vom Staub der Bequemlichkeit und Nachgiebigkeit befreit.

Der Heilige Geist ermöglicht, dass Gott, der absolut anders ist als wir, uns besucht und in uns wohnt. Man kann jetzt denken: sehr schön, aber ist das nicht nur theologisches Geschwätz und berührt mein Leben überhaupt nicht. Als gläubiger Mensch sage ich aber, dass der Heilige Geist so vieles in uns bewirken kann. Gott lässt uns aber frei, er will dich nicht überfahren! Er ist fein und vorsichtig. Er respektiert deine Freiheit. Wenn du es zulässt, dass er in dir wirken kann, dann kannst du eine intime Freundschaft mit Gott erfahren und ein inneres Wachstum. Das heißt theologisch Heiligkeit. Ja! Du bist berufen zur Heiligkeit.

Gott ist geduldig und hat für jeden seinen eigenen Weg. Wenn du ihn lässt, haucht Jesus auf dein Leben und macht aus dir eine neue Schöpfung. Er kann dich komplett erneuern. Gott ist Entwicklung und es wäre verrückt, wenn er in sich selbst bleiben würde! Er muss sich unbedingt mitteilen. Er ist nicht ein distanzierter Gott auf einem unerreichbaren Thron. Sein inspirierender Atemhauch wirkt ständig in seiner Schöpfung. Er kommt in uns hinein und teilt seine Essenz mit: Die Liebe.