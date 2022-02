Geistlicher hält am 7. März Vortrag in Laimnau

Laimnau (sz) - Die Erwachsenenbildung Seelsorgeeinheit Argental lädt am Montag, 7. März, um 19.30 Uhr zu einem Vortragsabend mit Erzabt Wolfgang Öxler von der Benediktinererzabtei St. Ottilien in die Kirche St. Peter und Paul ein. Der Referent geht laut Vorschau der Frage „Ist Gott wirklich in unserer Mitte?“ nach. Er will verdeutlichen, wie in einer Zeit, in welcher die Gesellschaft an Mittellosigkeit mangelt und es immer mehr zu einer Globalisierung der Oberflächlichkeit komme, der heilige Benedikt in seiner Regel aus dem fünften Jahrhundert richtungsweisende Anregungen auch für die heutige Gegenwart gegen kann.

Der Eintritt ist frei, es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Eine Anmeldung ist bis zum Tag der Veranstaltung um 11 Uhr im Pfarrbüro Laimnau unter der Rufnummer 07543 / 62 44 oder per E-Mail an StPetrusundPaulus.Laimnau@drs.de möglich.