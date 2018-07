Geiselnahme in deutscher Schule in Thessaloniki

Thessaloniki (dpa) - In der deutschen Schule der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki hat ein bewaffneter Mann zwei Geiseln genommen. Sie sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes inzwischen wieder in Sicherheit. Der Täter befinde sich noch im Gebäude. Der offenbar psychisch gestörte Mann war in das Gebäude eingedrungen und hatte den Schulleiter und einen weiteren Menschen in seine Gewalt gebracht. Nach Berichten des staatlichen griechischen Fernsehens wird sich der Mann in Kürze ergeben. Die Schule wurde geräumt.