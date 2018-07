Geiselhart erschießt Kirchen mit vier Toren in 14 Minuten

Im Achtelfinale des Fußball-Bezirkspokals sind am Donnerstag zwei der vier Teams aus dem Raum Ehingen ausgeschieden. Bei der 2:6-Niederlage im Bezirksliga-Duell in Altheim erhielten die SF Kirchen den „Todesstoß“ durch vier Treffer des FV-Goalgetters Florian Geiselhart. Wacker schlug sich dagegen A-Ligist FV Schelklingen-Hausen, der dem Bezirksligisten aus Ebenweiler lange Paroli bot, am Ende aber mit 2:3 den Kürzeren zog.

FV Schelklingen-Hausen – SV Ebenweiler 2:3 (1:0). – Tore: 1:0 Dennis Othmani (30.), 1:1 Matthias Bayer (60.), 2:1 Philipp Schleicher (82.), 2:2 Tobias Bayer (82.), 2:3 Mathias Bayer (90./Freistoß). – Der Kreisligist hatte in einem guten Spiel Vorteile und führte zur Halbzeit zurecht. Als Schelklingen-Hausen in der 82.Minute das 2:1 erzielte, war die Hoffnung nur kurz, denn postwendend glich Ebenweiler erneut aus. „Der Bezirksligist spielte clever und hat uns den möglichen Sieg noch entrissen“, so Trainer Jens Kannemann.

FV Altheim – SF Kirchen 6:2 (2:0). – Tore: 1:0, 2:0 Philipp Binder, 2:1, 2:2 Christian Dolpp (48./60.), 3:2, 4:2, 5:2, 6:2 Florian Geiselhart (73./80./83./87.). – In Halbzeit eins ging der FVA mit 2:0 in Front. Nach der Pause glich Dolpp für Kirchen aus und war drauf und dran, das 2:3 zu erzielen, ehe der eingewechselte Florian Geiselhart auf Touren kam. Mit einem Schuss im dritten Nachfassen brachte die „Tormaschine“ die Grün-Weißen auf die Siegerstraße. Es war der Auftakt zu einem Hattrick – plus Zugabe: Mit einem Tor nach einem schnellen Freistoß und einem Solo über 40 Meter krönte Geiselhart seine Leistung.