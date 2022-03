Geiger holt Podestplatz - Österreicher Kraft gewinnt

Skisprung-Weltmeister Karl Geiger hat bei der Raw-Air-Tour in Norwegen direkt einen Podestplatz eingefahren, verliert im Gesamtweltcup aber weiter an Boden.

Der 29 Jahre alte Allgäuer belegte in Lillehammer nach Sprüngen auf 135 und 134,5 Meter den dritten Platz und musste sich nur Österreichs Tagessieger Stefan Kraft sowie dem Japaner Ryoyu Kobayashi geschlagen geben. Kobayashi verteidigte damit auch sein Gelbes Trikot für den Gesamtführenden und baute seinen Vorsprung um 20 weitere Punkte auf 63 aus.

Hinter Geiger schafften es auch Markus Eisenbichler (6.), Constantin Schmid (12.), Severin Freund (18.) und Stephan Leyhe (26.) in den zweiten Durchgang. Olympiasieger Andreas Wellinger kam nicht über Rang 41 hinaus und holte keine Punkte. An den nächsten drei Tagen stehen am Holmenkollen in Oslo weitere Wettbewerbe an. Nächste Woche wartet dann die Skiflug-WM in Vikersund.

