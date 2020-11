„Gehen wir hoffnungs- und liebevoll in und durch diese Zeit“

Sankt Martin: Wenn ich diesen Namen höre, denke ich an den 11. November, die Gans, Lieder, Laternen, Umzüge, viele Kinder und Eltern, eine besondere Atmosphäre, die Spannung bis es losgeht, das Anspiel, am Stadttor von Amiens, einen römischen Soldaten zu Pferd, der sein Schwert zieht, seinen Mantel teilt und damit einen armen Mitmenschen vor der Kälte schützt.

Name: Je mehr ich mich auf ihn einlasse, denke ich an einen Menschen, dessen Vater ein führender Militär ist, der will, dass sein Sohn „dem Kriegsgott Mars gehörig“ lebt und der deshalb „Martinus“ heißt. Apropos Name. Mehr als 80 Kirchen in Württemberg tragen Martins Namen. Unsere Diözese trägt ihn. In diesem Sinn: allen Martin(a)s alles Gute zum Namenstag und Gottes Segen! Insbesondere für dieses Jahr, in dem vieles anders ist.

Anders: Das trifft es gut. Sankt Martin feiern wir diesmal unter anderen Umständen – und sind damit dem Heiligen ganz nah. Denn er selbst war das von seiner Art. Vom Grundsatz her anders. Durch Christus. Als Christen sollten wir demnach auch anders sein und handeln: Diszipliniert, wie der Soldat Martin, zum Beispiel manche Vorgabe des Staates annehmen und aushalten. Im Wissen, dass einiges nur schwer zu (er)tragen ist, aber das Ziel ein gutes. Oder wie Martin sich zu Christus bekennen, das heißt die eigenen „Waffen“ stecken lassen und damit Frieden ermöglichen. Und schließlich wie er teilen. Es lernen. Sich fragen: Was teile ich? Egal ob virtuell oder materiell. Überlegen, wendet es konkrete Not? Ist das, was ich (mit)teilen will, notwendig und dient damit der Gemeinschaft?

Notwendig: Martin nutzt seine Zeit entschieden dafür. Er sieht: „Ein Mensch leidet Not. Er braucht dringend Wärme. Mein Überwurf ist oben mit Schaffell gefüttert, besteht aus zwei Teilen und kann die Not wenden. Ich tue also das Notwendige. Ich halbiere, was ich habe und mache damit ganz, was mein Gegenüber nicht hat.“ Zentral daran ist: Martin plant nicht. Er gerät unvermittelt in diese Lage und handelt aus dem heraus, was ihm sein Glaube an Christus zur Hand gegeben hat: Liebe und Hoffnung. Tun wir es ihm nach. Lassen wir uns von ihm inspirieren. Gehen wir hoffnungs- und liebevoll in und durch diese Zeit. Achten wir auf das, was uns darin begegnet und versuchen wir zu ergänzen, was halb ist. Machen wir das Notwendige – füreinander.

Raimund Miller, Kurseelsorger