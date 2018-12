Gegenverkehr gefährdet – Zeuge gesucht

Uttenweiler (sz) - Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf der B312 von Biberach in Richtung Riedlingen unterwegs war. Ihm war rund 400 Meter vor Ahlen bei starkem Regen und Wind ein VW Touran auf der falschen Fahrbahnseite entgegengekommen. Er musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die gefährliche Situation wurde von einem Zeugen hinter dem Touran beobachtet und der Polizei gemeldet. Die Polizei hielt den Fahrer des Touran bei Biberach an. Er war offensichtlich mit den Verkehrsverhältnissen überfordert. Der gesuchte Autofahrer wird gebeten, sich beim Polizeirevier Biberach, Telefon 07351/4470, als Zeuge zu melden.