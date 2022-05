Ein unbekannter Fahrer fuhr am Dienstag zwischen 7 und 10 Uhr in ein Gartentor in der Witschwender Straße und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Wie die Polizei mitteilt wurde das Tor aus seiner seiner Verankerung an einer Hauswand gerissen, anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Das Polizeirevier Weingarten bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0751 / 803 66 66 um Hinweise.