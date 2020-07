Gegen einen Baum geprallt

Tuttlingen (pz) - Übermut war möglicherweise die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 19 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße / Karlstraße ereignet hat.

Der 20-jährige Fahrer eines BMW 335 xi befuhr zu diesem Zeitpunkt die Karlstraße aus Richtung der Donau und bog an der Kreuzung nach rechts in Richtung Stadtgarten ab. Hierbei beschleunigte der 20-Jährige seinen BMW zu stark, sein Fahrzeug driftete und geriet ins Schleudern. Der heranwachsende Fahrer des BMW verlor die Kontrolle über das Kraftfahrzeug und stieß gegen einen in diesem Bereich stehenden, mit Schutzgitter gesicherten Stadtbaum samt einer Straßenlaterne.

Die Wucht des Zusammenstoßes war so erheblich, dass an dem BMW die Airbags auslösten. Der Fahrer des BMW erlitt eine leichte Handverletzung. An seinem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.

Weiteren Schaden erlitt der Laubbaum, dessen schmiedeeiserne Schutzeinrichtung sowie der Mast der angefahrenen Straßenlaterne. Der etwa 30 Jahre alte Stadtbaum musste durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofs gefällt werden, was jedoch den Einsatz einer speziellen Arbeitsmaschine mit Absicherung der Baumfällarbeiten erforderte. Seitens der Polizei wird der Fremdschaden auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tuttlingen teilte mit, dass es gegen den Unfallverursacher die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erwägt.