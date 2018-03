Gegen Baum geprallt

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt. Der junge Mann war auf der K3253 in Richtung Täferrot-Utzstetten unterwegs. Weil die Straße glatt war, kam er in einer leichten Linkskurve in einem Waldstück nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto frontal gegen einen Baum. Der 18-jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Ein dazu gekommender Zeuge fuhr ihn anschließend nach Hause. Von dort aus wurde dann in das Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 4 000 Euro.