Gegen Auto gefahren und abgehauen

Aldingen (sz) - Ein Autofahrer ist am Samstag, zwischen 8 und 17 Uhr auf der Straße „Im Eigenleh“ nahe der Abzweigung Sonnenhalde mit seinem Wagen gegen einen dort geparkten Mercedes E-Klasse gefahren. Ohne sich um den dabei angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro am Heck des Mercedes zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Spaichingen, Telefon 07424/9318-0, wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.