Geführte Sternwanderung in den „Sternschnuppennächten“

Die Monate Juli und August sind bei Sternbegeisterten besonders beliebt. Denn in diesem Zeitraum kreuzt jährlich ein Meteorstrom – die sogenannten Perseiden oder Tränen des Laurentius – die Bahn der Erde. Die Folge ist ein kleines Sternschnuppen-Feuerwerk am nächtlichen Himmel. Besonders gut zu sehen ist das nächtliche Spektakel von einem erhöhten Standpunkt aus, bei klarer Sicht und mit möglichst wenig Lichtverschmutzung. Genau diese Voraussetzungen bringt laut Mitteilung der Baumwipfelpfad im skywalk allgäu mit sich.

Wie schon im vergangenen Jahr lädt der Naturerlebnispark zu einer geführten Sternwanderung ein. Diese wird an zwei aufeinanderfolgenden Tagen angeboten, am 19. und 20. August, jeweils von 20.45 bis 23 Uhr. Die „Sternschnuppennächte“ finden etwas später im August statt, da zum Zeitpunkt des Aktivitätsmaximums der Perseiden Vollmond herrscht und somit die Sicht beeinträchtigt wäre. Durchgeführt werden die Führungen jeweils von zwei Mitgliedern des Vereins „Sternwarte Oberallgäu e.V.“. Diese informieren über die Entstehung und die Besonderheiten von Meteorströmen. Zudem geben sie einen Überblick zu Sternbildern und Orientierungsmöglichkeiten am Nachthimmel. Die Sternwarte Oberallgäu wird von Seiten des skywalk allgäu für das Engagement an den beiden Tagen mit einer Spende bedacht.

Die Sternschnuppennächte finden nur bei guter Witterung und Sicht statt. Teilnehmen können jeweils maximal 30 Personen. Aufgrund der begrenzten Ticketzahl wird eine zeitnahe Buchung unter https://skywalk-allgaeu-tickets.de/ empfohlen. Die Kosten belaufen sich auf zwölf Euro für Erwachsene und acht Euro für Kinder und Jugendliche (bis einschließlich 17 Jahre). Alle Gäste sollten ein Fernglas, eine Taschenlampe sowie warme Kleidung mitbringen. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Interessierte auf https://www.skywalk-allgaeu.de/veranstaltungen/.