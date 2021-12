Geflohener Strafgefangener ist wieder in Haft

Ein 35-jähriger Strafgefangener, der im September aus dem Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg in Weißenau geflohen war, ist nun wieder in Haft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilen, wurde der Mann bereits Mitte November in den Niederlanden aufgrund des bestehenden EU-Haftbefehls festgenommen. Seit dem 23. September wurde öffentlich nach dem Mann gefahndet.

Am 15. Dezember wurde der Gefangene dann nach Deutschland ausgeliefert. Er wurde nach der Überstellung an die deutschen Behörden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.