Gefaltete Leinwände eröffnen dritte Dimension

„Für immer ist nicht lang“ nennt der Maler Christopher Kochs seine Ausstellung in der Galerie Knoll in Oberhöfen. Sie ist noch bis zum 5. Mai zu sehen.

Galerist Thomas Knoll erzählte zur Eröffnung der Ausstellung, dass der 1969 in Osnabrück geborene, jetzt in Augsburg lebende Christopher Kochs im Herbst 2003 der erste Künstler in einer Einzelausstellung in den hiesigen Galerieräumen war. Weitere Ausstellungen wurden miteinander bestritten und der Künstler stellte sogar weltweit von New York bis Sydney aus.

Die Ausstellung in Oberhöfen zeige das Können von Kochs. Knoll sagte: „Kochs faltet also Leinwände, um den Bildern einen anderen Ausgangspunkt zu geben. Schicht für Schicht übereinandergelegt, entsteht so ein Bildkorpus, eine gegliederte Oberfläche, eine haptische Struktur.“ Bevor er mit Farbe an die Leinwand geht, setze er sich so intensiv mit dem Material auseinander „Das Faszinierende in den Arbeiten von Kochs ist das sichtbare Stillstehen der Zeit, der eingefrorene Moment, das Erinnern des Augenblicks“, lobte Knoll.

Landschaft benutze Kochs nur zur Gestaltung des Raumes und finde dabei seine eigene Farbwelt. Manchmal ist es nur ein Hauch von Farbe, der seine Bilder und Skulpturen umgibt, sie anders und fremdartig erscheinen lässt. Wie schemenhafte Traumbilder. „Die Streifen schaffen eine unerwartete Plastizität, wollen Realität vorgaukeln“, erklärte Knoll.

Mit der ungewöhnlichen Verwendung von Stoff erzeuge der Künstler die Verschmelzung haptischer und optischer Sinnlichkeit. All dieses erzeugt räumliche Effekte, gibt den Bildern mit Licht- und Schattenspiel ein eigenes, manchmal irreales Leben.

Die Plastiken und Skulpturen Christopher Kochs sind dagegen mit der Kettensäge aus Holz geschnittene schreitende, stehende oder auch mal sich spiegelnde Doppelfiguren. Der Künstler hat dazu selbst formuliert: „Die Säge lässt sich wie ein grafisches Instrument einsetzen, wie Pinsel, je nachdem wie man schneidet, bildet man eine Linie oder eine Fläche. „

Zum Teil fließen auch Ideen und Erfahrungen mit den Skulpturen in die Bilder ein und umgekehrt. Außerdem helfe ihm die Auseinandersetzung mit einem anderen Material zwischendurch loszulassen und mit neuer Motivation und freiem Kopf sich wieder den Bildern zu widmen, betonte Kochs.