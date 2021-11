Gefallenengedenken 2021 am Volkstrauertag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Soldatenkameradschaft Neuravensburg hielt am Sonntag, dem 14. November 2021 im Anschluss an den Gottesdienst in Roggenzell den diesjährigen Volkstrauertag in Verbindung mit dem Gedenken an die Kriegstoten beider Weltkriege. Der Gottesdienst wurde unter Teilnahme der Neuravensburger Fahnenabordnungen von einer Bläsergruppe der Musikkapelle Roggenzell umrahmt.

Am Gefallenendenkmal gedachte Pfarrer Erhard Galm der Opfer von Kriegen und Gewalt weltweit. Vorstand Wolfgang Roth machte in seiner Ansprache deutlich, dass ein Krieg nur Verlierer hat, auch beim vermeintlichen Sieger gibt es Frauen, Mütter, Väter, Brüder und Schwestern, Söhne und Töchter, um die getrauert wird, die eine Lücke in jede Familie hinterlassen. Zur Kranzniederlegung wurde aber auch an die seit dem letzten Volkstrauertag verstorbenen Mitglieder der Soldatenkameradschaft gedacht, namentlich: Helmut Fießinger, Martin Geyer, Klaus Kampe, Fritz Bucher Hansi Weiß, Hubert Brey und Franz Martin.

Beim Lied vom guten Kameraden, gespielt von der Musikkapelle Roggenzell und dem dreifachen Salut, senkten sich die Fahnen vor dem Ehrenmahl zum Gedenken und zur Mahnung für den Frieden.