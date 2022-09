Action und Adrenalin – wie gefährlich ist Canyoning?

Canyoning ist eine Sportart, bei der sich Bergsport und Wassersport treffen. Canyoning wird auch „Schluchtenwandern“ genannt. Dabei erleben die Wanderer eine Schlucht aus Sicht des Wassers. Zu Fuß geht es den Berg hinauf, mit Rutschen, Sprüngen, Schwimmen und Abseilen geht es in der Schlucht wieder hinunter.

Immer wieder gibt es Meldungen von Unfällen beim Canyoning in den Alpen. Nachdem am vergangenen Wochenende eine 27 Jahre alte Frau beim geführten Canyoning in der Starzklachklamm bei Sonthofen tödlich verunglückt ist, werden Fragen nach der Sicherheit beim Canyoning wieder laut. Wie gefährlich ist der Sport und was kann man tun, um die Gefahren zu minimieren?

Sport birgt immer seine Gefahren. Bei jeder Sportart besteht ein Verletzungsrisiko. Weil Canyoning zu den extremeren Sportarten gehört, bei der es um das Abenteuer und Adrenalin geht, sollte man auf einige Dinge Acht geben. „Wenn man sich gut vorbereitet, ist es sicher“, sagt Jörg Derzbach. Er ist Inhaber einer Firma am Tegernsee, die Canyoningtouren anbietet.

Wetterbericht und Wasserstand checken

Die größten Gefahren beim Canyoning sind das Wetter und der Wasserstand in der Schlucht. Bei dem tragischen Unfall in der Starzlachklamm bei Sonthofen war das Wetter der entscheidende Faktor. Sechs verschiedene Firmen waren mit ihren Gruppen in der Schlucht unterwegs und wurden von einem Gewitter mit Starkregen überrascht. Das Wasser sei innerhalb von zehn Minuten um das 26-Fache angestiegen, sagt Derzbach, der mit den Allgäuer Kollegen im Kontakt steht. Die Teilnehmer einer geführten Gruppentour wurden von den Wassermassen überrascht, eingeschlossen und einzelne von ihnen weggespült. Der leblose Körper der jungen Frau konnte erst am darauffolgenden Tag geborgen werden.

Laut dem Canyoning-Experten und staatlich geprüftem Schluchtenführer ist die Vorbereitung auf einen Canyoning-Trip besonders wichtig. Der Wetterbericht sollte vorher gründlich geprüft werden und auch die Wasserstände sollten die Guides im Blick behalten. Entweder ein Guide checke vorher, wie die Wasserstände sind oder es gibt dafür Messgeräte, die Hochwasserstände anzeigen. Meistens seien die Guides aber sowieso fast jeden Tag in den Schluchten unterwegs und kennen sich vor Ort aus. „Wir gehen da gut vorbereitet hin, das ist ja unser Job“, sagt er.

Fitness, Konzentration und mentale Überwindung

Neben den äußeren Einflüssen gibt es beim Canyoning aber auch Gefahren, die bei schwindender Kraft und Konzentration auftreten können. Bei dem Extremsport braucht es eine gute Kondition und auch mental kann eine Tour mit Sprüngen, Abseilen und Rutschen zur Herausforderung werden.

Die Schwierigkeit sollte sich deshalb nur langsam steigern. Die meisten Firmen bieten Einsteigertouren für Anfänger an. Der Canyoning-Experte empfiehlt, die Tour an die Gruppe anzupassen. Dafür muss der Guide sich vorab mit den Teilnehmern auseinandersetzen und herausfinden, wie fit und erfahren sie sind. Aber auch das lernen Canyoning-Guides in ihrer Ausbildung.

Ganz wichtig ist auch, dass die Teilnehmer gut schwimmen können. In Wasserbecken müssen die Teilnehmer häufig schwimmen, wenn sie zu tief sind, um darin stehen zu können. Auch kurze Tauchpassagen können vorkommen.

Passende Ausrüstung tragen

Ein Faktor, der für mehr Sicherheit sorgen kann, ist die Ausrüstung. Um in dem kalten Wasser des Flusses nicht zu frieren, tragen die Sportler beim Canyoning einen Neoprenanzug. Der ist meistens zwischen fünf und sieben Millimetern dick und schützt auch vor den Felsen oder bei Sprüngen auf die Wasseroberfläche.

Außerdem empfehlen die meisten Canyoning-Anbieter Neoprensocken und spezielle Canyoning-Schuhe, um auf rutschigen Felsen einen besseren Halt zu haben. Fehlen darf zudem auf keinen Fall ein Kletterhelm, der vor Steinschlag, einem Aufprall oder auch Ästen im Wasser schützt. Zusätzlich wird beim Canyoning ein Gurt getragen. Die Guides haben weiteres Equipment dabei.

In Deutschland gibt es bislang keine Regelung, dass Canyoning-Führer eine bestimmte Ausbildung machen müssen. In vielen Schluchten sei das Canyoning in Deutschland auch gar nicht erlaubt, sagt Jörg Derzbach. Für die Starzlachklamm sei allerdings vorgeschrieben, dass nur geprüfte Guides überhaupt Touren anbieten dürfen.

Viele Anbieter von Canyoningtouren verpflichten sich zudem selbst, nur geprüfte Schluchtenführer als Guides einzusetzen. In Tirol gibt es dafür eine staatliche Ausbildung. Allerdings können auch ausgebildete Guides nicht garantieren, dass es zu keinen brenzligen Situationen kommt.

User von Schwäbische.de erzählen von ihren Erfahrungen

Ein Leser von Schwäbische.de beispielsweise hatte vor ein paar Wochen seinen Junggesellenabschied mit Freunden bei einer Canyoning-Tour gefeiert. „Ich bin bei einer geführten Wanderung aus etwa elf Metern ins Wasser gesprungen und wurde beim Aufprall auf die Wasseroberfläche so stark gestaucht, dass nun zwei Wirbel gebrochen sind“, erzählt er.

Andere haben dagegen sehr gute Erfahrungen gemacht. „Wir waren vor zwei Wochen erst und alle waren Anfänger. Es hat richtig viel Spaß gemacht und wir haben uns durchgehend sicher gefühlt und gut aufgehoben“, erzählt eine Userin. „Das Wetter war nicht so gut vorher und man sagte uns, die Guides melden sich kurz vorher, ob es stattfinden kann oder nicht und so war es dann auch. Ich denke, es ist ein Sport mit Risiko, ich kann auch ausrutschen und abstürzen oder mich anderweitig verletzen. Da kann der Guide dann auch nichts dagegen machen. Wir haben direkt die nächste Tour gebucht und freuen uns schon sehr darauf.“