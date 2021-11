In den vergangenen Tagen sind bei der Polizei vermehrt Hinweise auf gefälschte Impfausweise im Bereich Wangen/Leutkirch eingegangen. In mehreren Apotheken haben die versuchten die Tatverdächtigen im Alter zwischen 19 und 56 Jahren, mittels eines manipulierten Impfpasses ein digitales Zertifikat zu erlangen. Die Fälschungen flogen jedoch auf. Die Polizei ermittelt laut Bericht in allen Fällen wegen des Straftatbestands der Urkundenfälschung.