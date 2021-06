Gefährliche Fallschirmaktion vor dem Auftakt der DFB-Elf

Kurz vor dem Anpfiff des EM-Spiels zwischen Deutschland und Frankreich hat ein Gleitschirmflieger sich selbst und die Fußball-Fans in der Münchner Arena in Gefahr gebracht.

Der Mann schwebte über dem Stadion und versuchte, einen großen gelben Ball in die Arena zu werfen. Dabei geriet er in eine Stahlseilkonstruktion am Stadiondach und kam ins Trudeln. Nur mit großer Mühe konnte er einen Absturz in die Zuschauerränge verhindern und landete unsanft auf dem Rasen. Dann wurde er sofort von zwei Sicherheitskräften abgeführt.

© dpa-infocom, dpa:210615-99-08333/2

