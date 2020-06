Gefährliche Körperverletzungen in Asylbewerberunterkunft

Horgenzell (sz) - Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei Asylbewerber pakistanischer Herkunft im Alter von 27 und 36 Jahren, die in der Nacht zum heutigen Donnerstag gegen 2.40 Uhr in ihrer Unterkunft aneinandergeraten sind. Laut Pressemitteilung waren die beiden aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten, in dessen Verlauf der 27-Jährige seinen Kontrahenten in den Würgegriff nahm und ihm ins Gesicht schlug. Daraufhin zog dieser ein Taschenmesser aus der Hosentasche und stach damit nach seinem Widersacher. Beide Männer wurden bei der Auseinandersetzung verletzt, der 27-Jährige musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

