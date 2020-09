Gedichte aus der Box in Ravensburg

In der Buchhandlung „Anna Rahm – mit Büchern unterwegs“ in Ravensburg gibt es am Donnerstag, 24. September, ab 15 Uhr eine Gedichtbox-Veranstaltung. Aus einer Vielzahl von Gedichten der deutschen Lyrik, von der Klassik bis zur Moderne, von heiter bis tiefsinnig, wählt das Publikum einen Titel und bestellt diesen bei der Gedichtbox. Dieses Gedicht wird daraufhin individuell poetisch frei rezitiert und inszeniert. Eine Veranstaltung für Lyrik-LiebhaberInnen und solche, die es vielleicht werden wollen.