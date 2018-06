Gedenkstätte für Väterchen Timofej bleibt dauerhaft erhalten

München (dpa/lby) - Münchens bekanntester Schwarzbau darf bleiben. Die Einsiedelei von Väterchen Timofej am Oberwiesenfeld soll auch weiterhin als Kirche, Kapelle und Museum dienen. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, wird die Stiftung Ost-West-Kirche die Gedenkstätte dauerhaft betreiben. Timofej war in der Nachkriegszeit nach München gekommen und hatte eine Kirche aus Schutt, Sperrmüll und Blechfässern gebaut. Er war als sympathischer Eigenbrötler bei den Münchnern beliebt und starb 2004.