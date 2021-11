Gedenkfeiern für die Verstorbenen

Die evangelische Kirchengemeinde Ellwangen gedenkt am Ewigkeitssonntag, 21. November, in mehreren Gottesdiensten der Verstorbenen des vergangenen Jahres. Zu den Gottesdiensten in der Stadtkirche um 9.30 und 11Uhr sind besonders die Familien der Verstorbenen eingeladen.

Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften, Abstand zwischen den Haushalten, Maskenpflicht, Zugang zum Gottesdienst nur geimpft, genesen oder mit aktuellem Testnachweis. Es findet eine Anwesenheitsdokumentation statt.

Eine weitere Feier findet um 14 Uhr auf dem Friedhof Sankt Wolfgang im Freien statt, es musiziert der Posaunenchor. Pfarrer Martin Schuster empfiehlt, die Gedenkfeier auf dem Friedhof zu besuchen und angesichts der begrenzten Plätze in der Stadtkirche den trauernden Familien Vorrang zu gewähren.