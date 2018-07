Gedenkfeier für die Opfer des Amoklaufs von Lörrach

Lörrach (dpa) - Mit einer Gedenkfeier haben die evangelische und die katholische Kirche der Opfer des Amoklaufs von Lörrach gedacht. In der Lörracher Kirche St. Bonifatius erklangen ruhige Orgeltöne, die Menschen beteten und sangen in Trauer und Betroffenheit. Die Pfarrer bezogen auch die Amokschützin mit in ihre Gebete ein. Der ehemalige Lebensgefährte und das fünfjährige Kind der Schützin wurden heute in Schopfheim beerdigt. Der getötete Pfleger war bereits gestern beigesetzt worden.