Seit Jahrzehnten rufen die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, der Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), IG Metall, Verdi und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) jährlich zu einer Gedenkfeier auf dem KZ-Friedhof Birnau auf. Mit Kranzniederlegungen, einer Gedenkminute und dem „Lied der Moorsoldaten“ gedachten sie am Samstag der Opfer von Faschismus, Krieg und Gewalt. Gäste aus Italien konnten coronabedingt nicht teilnehmen. Ein Kranz des „Comitato Colle del Lys (Rivoli)“ erinnert an die italienischen Opfer.

Am Samstag vor 76 Jahren, am 8. Mai 1945, endete der Zweite Weltkrieg. Weltweit feiern Menschen den Tag als Tag der Befreiung von Faschismus, Nationalsozialismus und Krieg. „Wir stellen uns all denen entgegen, die die historischen Ereignisse und das damalige Unrecht vergessen wollen und heute Stimmung mit Hass und Hetze machen“, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Viele Untersuchungen zeigten, dass Unkenntnis, Fremdenhass und Antisemitismus wieder zunehmen. Daran haben laut der Ansicht der Veranstalter populistische Parteien und eine verantwortungslose Hetze in den digitalen Netzen großen Anteil. Sie kämpfen daher dafür, dass historische Fakten und Zusammenhänge nicht durch Unwissenheit und haltlose Verschwörungsmythen ersetzt werden. „Hass und Menschenverachtung muss von Anfang an Einhalt geboten werden. Dazu braucht es Erinnern, dazu braucht es Wachsamkeit, dazu braucht es Bildung und gegenseitigen Respekt. Es ist Zeit den 8. Mai, den Tag der Befreiung, endlich zu einem gesetzlichen Feiertag zu erklären.Wir dürfen nie vergessen, was damals geschehen ist. Wir müssen die Erinnerung wachhalten und uns für Frieden, Demokratie und Toleranz aktiv einsetzen“, schreiben Lilo Rademacher, Alois Thoma und Josef Kaiser (VVN-BdA) sowie Frank Kappenberger, Manfred Heeb und Klaus Mühlherr (DGB) in einer gemeinsamen Presseerklärung.