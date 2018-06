Gedenken an Klaus Lehnardt

Deutlich über 50 Menschen haben sich am Dienstagabend spontan auf dem Marktplatz getroffen, um des verstorbenen Klaus Lehnardt, 52, zu gedenken. Der Mitarbeiter der Stadt, der jahrzehntelang für Ordnung in der Stadtmitte gesorgt hatte und sehr beliebt war, war am Sonntag gestorben. Da der Abschied der Familie in aller Stille stattfindet, trafen sich Freunde und Bürger zum Gedenken. Sie haben zig Kerzen entzündet und eine Karte „Für Klaus“ mit „Danke“ neben Blumen niedergelegt. (abra) Foto: Regina Braungart