Gedanken zur Jahreslosung „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“

„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ (Markus 9,24). „Das ist mal eine komische Jahreslosung“, sagte jemand zu mir. „Mit der kann ich gar nichts anfangen“. Entweder ich glaube, oder ich glaube nicht. Ist das so? Ist das bei Ihnen so?

Also, ich persönlich kenne Situationen, in denen man durchaus den Glauben verlieren könnte. Mir fällt da die junge Frau ein, der nach dem frühen Tod ihrer Mutter der Boden unter ihren Füßen weggebrochen war. Sie hat damals Gott aus ihrem Leben verbannt. Das war natürlich ein radikaler Schnitt, den sicher nicht alle von uns nachvollziehen würden. Aber vielleicht saßen auch Sie schon einmal angespannt im Wartezimmer eines Arztes und hofften auf ein gutes Untersuchungsergebnis? Da sitzt man mit Sorge und Angst. Da fühlt man sich hilflos: „Ich glaub ja an Gott, aber was hat er mit mir vor?“ „Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ Erfahrungen an der Grenze zwischen Leben und Tod, wo wir Gott am dringendsten brauchen, lassen Menschen zweifeln: Ist da ein Gott, der helfen kann?

Der Glaube beantwortet die Frage mit Ja. Allerdings machen Menschen, die Gott vertrauen, nicht immer die Erfahrung, dass eine Sache so ausgeht, wie sie sich das wünschen. Mit einer schlechten Diagnose oder einem schweren Schicksal trotzdem weiter an Gott zu glauben – das ist wirklich nicht einfach. Da braucht es vielleicht immer und immer wieder diesen Satz: Ich glaube, Gott, hilf meinem Unglauben. Ich will ja vertrauen, hilf mir, dass ich es kann.

Dietrich Bonhoeffer, der vor 75 Jahren von den Nazis ermordet wurde, hatte sich auch gewünscht, die Haft zu überstehen und seine Liebsten wieder zu sehen. Dieser Wunsch wurde ihm nicht erfüllt. Die Nazis erhängten ihn am 9. April 1945, kurz vor Kriegsende. Sein Vertrauen hat er dennoch nicht verloren. Viele Gedichte und Gebete aus Bonhoeffers Feder, die in seiner Haftzeit entstanden sind, geben Zeugnis von seinem inneren Kampf mit seiner Lage. Einfach war es auch für ihn nicht, und man liest, wie er um Vertrauen ringt, wie dies aber auch immer wieder die Oberhand gewinnt.

Als er zum Galgen ging, brachten seine letzten Worte an die Mitgefangenen sein Gottvertrauen zum Ausdruck: „Das ist das Ende. Für mich aber der Beginn des Lebens.“ Ich wünsche Ihnen für’s neue Jahr, dass Sie immer wieder, auch in schweren Situationen, glauben können, dass Gott es gut mit Ihnen meint und Vertrauen fassen. Notfalls mit dem Satz: „Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben.“