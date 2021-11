Gedanken machen über die Zukunft der Kirche vor Ort

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die katholischen Kirchengemeinderäte der Seelsorgeeinheit Konzenberg (Wurmlingen, Rietheim-Weilheim, Talheim und Seitingen-Oberflacht) nahmen sich Zeit, um zwei Tage in Untermarchtal zu verbringen. Auch und gerade in der pfarrerlosen Zeit wollten sich die KGRs den zukünftigen Herausforderungen stellen und nach möglichen Lösungen suchen. Im Bildungsforum des Klosters konnte man sich unter idealen Bedingungen mit verschiedenen Themen auseinandersetzen. Schwerpunkte waren: Was können wir tun angesichts der anhaltend hohen Zahl von Kirchenaustritten? Wie können wir das Gemeindeleben aktivieren, besonders die Jugendarbeit? Welche liturgischen Formen sind für uns in Zukunft vorstellbar und auch zu realisieren? Zudem wurde überlegt, wie wir den Start des neuen Pfarrers, Herrn Carsten Wagner, vorbereiten und gestalten können. Begleitet wurde die Gruppe von Frau Elisabeth Steffel, Pastoralreferentin aus Giengen. Mit pädagogischem Geschick, motivierenden Impulsen und einer transparenten Struktur moderierte sie den Prozess über zwei Tage mit Erfolg. Zum Abschluss der Tagung traf man sich in der Klosterkirche. Mit einer in verschiedenen Gruppen vorbereiteten Wort-Gottes-Feier konnte so erlebt werden, was über die Tage erarbeitet worden ist. "Die Themen waren vielfältig und Antworten nicht immer leicht zu finden. Trotzdem hat sich jede und jeder super auf dieses Wochenende eingelassen und seinen Beitrag dazu geleistet, dass die Kirche vor Ort weitergeht. Und so wie ich das sehe, geht sie, dank solch ehrenamtlichen Engagements, gut weiter!" So Pastoralreferent Alexander Krause in seinem Fazit.