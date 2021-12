Geburtsvorbereitung online bis nach Bolivien

Corona hat auch 2021 vieles durcheinandergewirbelt, beruflich wie privat. In einer kleinen Serie erzählen Menschen aus Laupheim und Umgebung, wie es ihnen ergangen ist, mit welchen Plänen sie in das Jahr ge- startet sind, wie sie bisher durch die Pandemie gekommen sind, welche Herausforderungen sie meistern mussten und was ihnen Mut und neue Kraft gab, ob sich ihre Sicht auf die Welt verändert hat und welche Hoffnungen und Gedanken sie zum Jahreswechsel bewegen.

Heute: Gisela Schwarz (52) und Elisabeth Liebhardt-Böhm (59), Hebammen in Laupheim.

Gisela Schwarz: Ich kann das Jahr 2021 im Rückblick als sehr anspruchsvoll bezeichnen. Privat wie beruflich. Wir Hebammen haben durch Corona bereits 2020 eine deutliche Mehrbelastung erfahren. Auf psychologischer Ebene oder auch was die Organisation angeht. Dieses Jahr war geprägt von den Fragen: Wie können wir unsere Kurse anbieten? Wie können wir den Frauen gerecht werden?

Ausgleich zum Beruf fehlte

2021 hat uns die Impfung einiges leichter gemacht. Sich impfen zu lassen, hat die Gesellschaft von uns aber auch erwartet. Natürlich habe ich mich persönlich in der Verpflichtung gegenüber den Schwangeren und Neugeborenen gesehen. Einmal zu deren Schutz, aber auch zu meinem eigenen. Die Impfung ist zwar kein Allheilmittel, um die Pandemie zu stoppen. Trotzdem: Die Chancen sind umso besser, nicht schwer zu erkranken.

Auf privater Ebene fehlte in diesem und im letzten Jahr der Ausgleich zum Berufsalltag. All die angenehmen Dinge, die sonst zum Leben gehören, fehlten Anfang des Jahres. Einfach mal essen gehen, sich mit jemandem treffen oder der persönliche Austausch mit einer Kollegin. Das ist alles weggefallen. Das soziale Umfeld musste in dieser Zeit vieles auffangen und tat wirklich gut. Jetzt in der vierten Welle ist es aber etwas leichter als zu Jahresbeginn, weil wir keine Kontaktbeschränkungen mehr haben. Mein Umfeld ist zu 99 Prozent geimpft. Da kann ich mich im Moment etwas entspannter bewegen.

Thema Corona ausgeklammert

Elisabeth Liebhardt-Böhm: Die Impfungen haben wirklich vieles in diesem Jahr leichter gemacht. Im Privaten ist es allerdings manchmal nicht ganz so entspannt. Weil sich nicht jeder im familiären Umfeld impfen lassen mochte, führte das bei uns immer wieder zu Spannungen. Am Anfang gab es wegen des Impfthemas noch Diskussionen innerhalb der Familie und des Freundeskreises. Aber die brachten nur Zwist. Wir wollten uns durch die Pandemie nicht „auseinanderdividieren“ oder spalten lassen. Deshalb haben wir das Thema quasi ausgeschlossen, um Auseinandersetzungen zu vermeiden. Ich muss sagen, ich war mir ganz am Anfang mit der Impfung auch etwas unsicher – wie so viele, denke ich. Eine sehr gute Freundin ist jedoch schwer an Corona erkrankt. Um sie mussten wir uns drei Wochen große Sorgen machen und wir wussten lange nicht, ob sie es schafft. Für mich war dann klar, dass ich mich impfen lassen werde, sobald es geht.

Frauen von weiter weg nehmen an Kursen teil

Aber zurück zur Arbeit: Dort hat die Pandemie auch positive Entwicklungen angestoßen. Wir haben in der Hebammenpraxis technisch ziemlich aufgerüstet. Inzwischen bieten wir auch Hybrid-Kurse zum Beispiel in der Geburtsvorbereitung oder in der Rückbildungsgymnastik an, bei denen die Teilnehmerinnen wieder vor Ort mitmachen oder von zu Hause aus teilnehmen können.

So nehmen inzwischen Frauen aus Biberach, Ehingen, Ochsenhausen und Ulm an unseren Kursen teil. Und nicht nur von dort: Den „weitesten Weg“ hatte eine Teilnehmerin aus Bolivien. Wie es dazu kam? Ihr Mann ist Bolivianer und hat in Deutschland studiert, sie selbst ist Deutsche. Die beiden haben von Bolivien aus Kontakt zu mir aufgenommen, weil sie ein paar Fragen zur Schwangerschaft hatten. So kam es, dass sie am Kurs teilnahm, Tausende Kilometer entfernt – und natürlich mit Zeitverschiebung.

Generell sind die Bedürfnisse der Frauen sehr unterschiedlich. Manche sind sehr ängstlich und möchten nicht viel Kontakt. Manche sind ganz offen und haben keine Angst, weil sie geimpft oder geboostert sind. Die machen alle Kurse in Präsenz mit. Deshalb haben solche Hybrid-Kurse auch viele Vorteile. Ich wünsche mir, dass diese beibehalten werden, wenn die Pandemie vorbei ist. Online-Kurse sind zwar nicht optimal, weil sie nicht genauso effektiv sind wie Präsenzkurse. Aber auf jeden Fall eine super Ergänzung.

Betreuungsintensität hat sich auf psychologische Ebene verschoben

Schwarz: Die Interaktion untereinander fehlt in den Kursen natürlich total. Angefangen bei den Übungen, bei denen wir nicht direkt bei den Frauen sind. In Hybrid-Kursen kann ich den Frauen vor Ort besser gerecht werden. Ich habe kürzlich meine beiden Kurse in der Geburtsvorbereitung und in der Rückbildung abgeschlossen. Das Feedback der Frauen war durchweg positiv. Aber es hieß auch: Vor Ort ist einfach besser, umfassender. Wir haben aber auch schwangere Frauen mit Vorerkrankungen, die nicht einfach unbedarft zum Kurs kommen können. Mit der Möglichkeit zu einer Online-Teilnahme fallen sie in der Pandemie auf jeden Fall nicht durchs Raster und sind doch irgendwie dabei.

Die Betreuungsintensität hat sich in der Pandemie mehr auf die psychologische Ebene verschoben. Ängste und Unsicherheit bei den Frauen waren und sind immer noch groß, weil der normale Austausch unter den werdenden Mamas nicht wie gewohnt stattfinden konnte. Es gab kein „Brainstorming“ auf dem Spielplatz. Da werden wir Hebammen intensiver und länger in der Betreuung gebraucht. Das ist natürlich schön, aber unsere Kapazitäten platzen aus allen Nähten. Ich habe gerade Plätze für August 2022 vergeben. Und so habe ich meine Urlaubsplanung ausgelegt. Die Frauen sind noch früh in ihrer Schwangerschaft und machen sich jetzt schon auf die Suche nach einer Hebamme. Wir müssen jetzt wissen, wann wir Urlaub haben und welche Frauen ich vorher annehmen kann. Uns geht die Arbeit nicht aus.

Gemeinsames Kennenlernen steht mehr im Vordergrund

Was ich als sehr positive Entwicklung in der Pandemie empfinde: Das Wochenbett hat definitiv profitiert. Einige Frauen haben sich dazu entschlossen, ambulant zu entbinden. Das heißt: Die Entbindung findet geplant in der Klinik statt und ein paar Stunden später geht es wieder nach Haus. Es herrscht Ruhe, keine Termine, das gemeinsame Kennenlernen steht im Vordergrund. Die jungen Mütter sind zu Hause mit ihren Säuglingen und die Väter nehmen sich auch Zeit dafür.

Im Krankenhaus gab es zeitweise nur eine Stunde Besuchszeit, die Väter durften erst kurz vor der Pressphase mit in den Kreißsaal. Das Alleinsein in der Klinik ist für viele Frauen, gerade in der jetzigen Zeit, eine enorme Herausforderung. Durch die ambulante Entbindung wurde vielen wieder bewusst, was der Familienverbund bedeutet. Das Zusammensein, das Zusammenrücken. Ich habe beobachtet, dass sich viele Paare damit auseinandergesetzt haben. Die Zeit am Wochenbett zu Hause im geschützten Umfeld. Das soziale Netzwerk Familie wurde wieder präsenter. Am Anfang hieß es noch: „Krieget ihr a Corona-Kindle?“ Das Thema hat sich inzwischen aber erledigt. Die Gesellschaft hat gelernt, mit Corona klarzukommen und sich wieder auf die Werte innerhalb der Familie zu besinnen.

Ich glaube, wir machen einen guten Job.

Elisabeth Liebhardt-Böhm

Liebhardt-Böhm: So ist es, auch wir Hebammen haben dazugelernt. Trotzdem hat die Pandemie uns ziemlich gefordert. Für uns Hebammen gibt es nicht erst seit Corona selten Pausen zum Durchschnaufen. Wir überlegen schon lange, ein Schichtsystem zu entwickeln, um mal ein Wochenende freihaben. Aber: Keine will „ihre Frauen“ in der Zeit an eine Vertretung abgeben. Wir bauen mit jeder Frau eine Beziehung auf und möchten der Verantwortung gegenüber Frau und Kind gerecht werden. Ich betreue über die Hebammenpraxis zum Beispiel fünf bis sechs Frauen im Monat. Zusätzlich bin ich Familienhebamme. Dort gehe ich mit zum Arzt, sortiere Papiere oder zeige, wie man kocht. Da kommen nochmals zwischen sechs und zwölf Familien dazu. Das ist aber eine ganz andere Betreuung. Freie Wochenenden sind im Hebammenberuf einfach zu selten, eine Sieben-Tage-Woche ist normal.

Jetzt geht es erst mal darum, das alte Jahr abzuschließen: Was war gut, was nicht? Bei allem, was das Jahr von uns Hebammen abverlangt hat, haben wir echt gut abgeschnitten. Wir haben das richtig gut gemeistert. Auch wenn es zwischendurch sehr stressig war. Ich glaube, wir machen einen guten Job. Und das ist auch der Plan fürs nächste Jahr. Es geht nahtlos weiter. Aber: Sich Auszeiten nehmen zu können, auch wenn sie früh geplant werden müssen, ist extrem wichtig, auch im neuen Jahr. Bei mir stehen die Pläne schon fest. Ich habe immer den ganzen Mai und den ganzen Oktober Urlaub. Diese zwei Monate Pause brauche ich einfach, um runterzukommen. Und dazwischen heißt es bei der Arbeit immer „Vollgas“.

Schwarz: Ich habe mir für 2022 Folgendes vorgenommen: Ich möchte wieder mehr Leichtigkeit im Leben. Und nicht jeden Tag „Corona, Corona, Corona“ – auch wenn uns das Thema weiter begleiten wird. Im Rückblick auf die vergangenen Jahre weiß ich, dass wir fünf in der Hebammenpraxis wirklich viel zusammen gestemmt haben. Die „Familie“ Hebammenpraxis soll bitte weiterhin so gut funktionieren wie bisher.

Aufgezeichnet von Philip Hertle