„Vaterunser“, „Stab“, „Licht“, dreimal „Gewand“, „Antenne“, „Milch“, „Eimer“ und „Tuch“ – wer bis 13. November durch die Gänge des ehemaligen Klosters in Mariaberg wandert, begegnet den zehn eigens für diesen Ort geschaffenen Plastiken von Künstler Johannes Kares. Kunstinteressierte konnten sich diesen „Mariaberger Zyklus“ erstmals vergangenen Sonntag bei der Vernissage ansehen.

„Ich bin nur dem Bild verpflichtet“ und „Gebt das Sehen nicht dem Denken preis“ – dieses Credo schmückt das Tor zum Atelier des Tübinger Künstlers. „Ein Credo, das auch für das hier Ausgebreitete, Hingelegte, Aufgestellte und in die Wand Verankerte gilt. Kares stemmt sich gegen das bloß Rationale und beharrt auf dem „Seht doch!“, so Laudator Volker Richert, ein langjähriger Wegbegleiter des Künstlers. Ihn bat Rüdiger Böhm, Vorstand des diakonischen Trägers Mariaberg, am Sonntag um eine Einordnung der Arbeiten, die viele Fragen aufwerfen: „Regen Sie uns an, provozieren Sie uns, helfen Sie uns weiter.“

Die Gestaltung der Ausstellung auf Anregung der Reutlinger Galerie Reinhold Maas war ein sich verselbständigender und wachsender Prozess, wie Rüdiger Böhm verriet. Aus fünf angekündigten Werken wurden zehn, inspiriert von den geschichtsträchtigen und religiös geprägten Räumlichkeiten nach einem gemeinsamen Rundgang: „Das, was Sie im Klostergebäude Mariaberg erlebt haben, Ihre ersten und spontanen Empfindungen mit Ihrer persönlichen und künstlerischen Biographie sollten miteinander verbunden werden“, skizzierte Rüdiger Böhm an den Künstler gewandt die Entstehungsgeschichte. Dabei sei „Vaterunser“ ein anspruchsvoller Titel für die Ausstellung: „Das Gebet, das Jesus Christus seine Jünger gelehrt hat, das von Christen aller Konfessionen auf der ganzen Welt gebetet wird. Sicherlich ist es auch das Gebet, das hier im ehemaligen Benediktinerinnen-Kloster am häufigsten gebetet worden ist.“

So inspirierte die Nonnenempore in der barocken Klosterkirche Kares zu der Plastik „Milch“: eine 1,80 m hohe rechteckige Glasplatte, mit weißem Lack undurchsichtig eingefärbt, die gegenüber der Madonna mit Jesuskind im Chorgestühl lehnt. Kares setzt an einem Ort, an dem noch bis Anfang des 19. Jahrhunderts Frauen, die ihren Körper dem Zölibat verschrieben, beteten, den lebensspendenden Eigenschaften der Muttermilch ein Denkmal. Wer es betrachtet, sieht darin sich selbst und im Hintergrund die Mutter Gottes gespiegelt. „So getrennt sich Milch und Gebet darstellt, im Blick vereinen sie sich, sind Bild. Wer sich dem bloß intellektuellen Begreifen zu entziehen vermag, dem öffnet der Brückenschlag zwischen Glas und Muttergottes Himmel und Erde“, erläuterte Volker Richert.

Für einen Künstler, der von sich selbst behauptet: „Ich arbeite nicht mit Symbolen. Ich hasse Symbole“, scheint sich Kares dieser doch auf den ersten Blick zu bedienen: der Hirten-„Stab“, den ein (religiöser) Anführer mit sich trägt, oder der ramponiert wirkende „Eimer“, der laut Kares für den Zustand der Leere steht. „Du kannst nur Kunst machen, wenn du vor jedem Werk dein gesamtes Wissen zerstörst – nur dann kannst du in diese Welt eintreten.“ Um also in Johannes Kares‘ Welt einzutreten, sollte man laut Volker Richert dessen Credo folgen: „Schauen Sie einfach hin, der Worte sind genug gewechselt.“

Bis zum 13. November kann die Ausstellung montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 15 Uhr im ehemaligen Kloster Mariaberg besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.