Gebiet erweitert: E-Scooter sind jetzt auch in Friedrichshafens Randgebieten nutzbar

Das Gebiet, in dem die Leih-E-Scooter in Friedrichshafen benutzt werden können, ist größer geworden. Die Roller der Firma Tier können nun auch in Randgebieten von Friedrichshafen gefahren und abgestellt werden, wie ein Sprecher der Firma auf Nachfrage bestätigt. „Das Friedrichshafener Betriebsgebiet haben wir schrittweise und in enger Abstimmung mit der Stadt erweitert“, so der Sprecher.

Das sind die neuen Gebiete

Folgende Bereiche sind hinzugekommen: Möwenstraße, Dornierstraße, das Gebiet unterhalb des Flughafens und die Messe. Außerdem sind die Tier-Scooter nun auch in Schnetzenhausen, der Windhager Straße, am Campingplatz Fischbach, in Ailingen, Allmansweiler, Ittenhausen, Bunkhofen und Schnetzenhausen zu finden.

„Gleichzeitig haben wir auch unsere Flotte entsprechend erweitert und dürfen insgesamt 50 weitere E-Scooter zur Verfügung stellen“, sagt der Sprecher.

Testphase läuft noch bis Januar

Tier testet seine Scooter in Friedrichshafen seit August 2021 in Kooperation mit der Stadtverwaltung. Diese Testphase läuft noch bis Ende Januar. Danach gebe es eine weitere Evaluation, so der Sprecher. „Basierend auf den Ergebnissen wird dann entschieden, ob und wie es mit dem Mikromobilitätsservice in Friedrichshafen weitergehen wird“, sagt er. Man habe bislang sehr gute Erfahrungen in der Stadt gemacht und hoffe, dass die Tier-Scooter auch weiterhin Teil des Mobilitätsangebots in Friedrichshafen sein werden.

Tier hatte die E-Scooter auch in Lindau getestet. „In Lindau haben wir das Gebiet während des dreimonatigen Testbetriebs praktisch nicht verändert, was an der zeitlichen Begrenzungen des Pilotprojektes lag“, so der Sprecher.