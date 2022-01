Gebetswoche der Evangelischen Allianz in Lindau

Die diesjährige Gebetswoche der Evangelischen Allianz steht unter dem Thema „Der Sabbat – leben nach Gottes Rhythmus“ und werden laut Ankündigung einen Gebetsabend und einen Gottesdienst umfassen.

Die Sehnsüchte vieler Menschen nach mehr Ruhe im Leben wie auch dem Innehalten und Staunen über Gottes Wirken in der Welt stehen im Mittelpunkt bei einem gemeinsam gestalteten Gebetsabend am Dienstag, 11. Januar, ab 19.30 Uhr in den Räumen der Freien Christengemeinde in Weißensberg, Kirchstraße 67. Die zunächst angekündigten Termine am 18. und 20. Januar entfallen, wie der Veranstalter weiter mitteilt.

Am Sonntag, 16. Januar, laden die beteiligten Gemeinden um 10.30 Uhr zu einem gemeinsamen Gottesdienst in die Christuskirche in Lindau-Aeschach ein. Hier soll es um den Zusammenhang von Sabbat und Hoffnung gehen. Musikalisch wird der Gottesdienst von der Lobpreisband gestaltet.

Evangelische Christinnen und Christen kommen laut Pressemitteilung nicht nur in den Gemeinden der Evangelischen-Lutherischen Landeskirchen, sondern auch in verschiedenen Freikirchen zusammen. Sie alle verbindet das Erbe der Reformation und die Überzeugung, dass es sich lohne, Leben und Alltag vom christlichen Glauben und der Schrift prägen zu lassen. Die Gebetswoche der Evangelischen Allianz Deutschland versteht sich als Ausdruck dieser Einheit und als Gelegenheit, gemeinsam und für alle Menschen vor Gott einzutreten.

Bei beiden Terminen der Gebetswoche kommt die 3G-Regal zur Anwendung. Die Gemeinden bitten zur Teilnahme um die entsprechenden Nachweise und dem Tragen einer FFP2-Maske. Kinder sind eingeladen, zeitgleich zur Kinderkirche und zum Kiedzgo ins neue kirchliche Zentrum neben der Christuskirche zu kommen.