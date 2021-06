Gebäude gerät in Brand: Kriminalpolizei ermittelt.

Ein Gebäude in der Straße Untere Gasse ist am Dienstagmorgen kurz nach 3 Uhr in Brand geraten. Das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr war mit 15 Fahrzeugen und 60 Wehrleuten im Einsatz. Auch Sanitäter waren vor Ort. Nach derzeitigem Stand ist laut Polizei unklar, ob Menschen bei dem Brand zu Schaden gekommen sind. Auch die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Das Gebäude ist einsturzgefährdet.