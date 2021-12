Geänderte Öffnungszeiten in den Schulferien für die Eislaufbahn

Noch bis 9. Januar steht die 350 Quadratmeter große Eisbahn auf dem Romans-horner Platz in Friedrichshafen. Trotz der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden strengen Regeln wie 2G-Plus und Maskenpflicht sind die Veranstalter mit den Läuferzahlen bisher zufrieden, heißt es in der Mitteilung. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Winter trotz der aktuellen Corona-Lage den Kindern und Jugendlichen ein Angebot machen können und dieses erfreulich gut genutzt wird“, wird Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer des Häfler Stadtmarketings zitiert.

Die bisher geltende Regel, dass Schülerinnen und Schüler bis 18 Jahren mit einem gültigen Schülerausweis von der 2GPlus-Regel befreit sind, da sie in den Schulen regelmäßig getestet werden, entfällt laut der Landesregierung zum Ferienbeginn. Damit müssen sie ab Donnerstag, 23. Dezember, einen Test vorweisen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Die Ausnahmen von der Testpflicht wie beispielsweise für „Geboosterte“ oder vollimmunisierte Personen, deren Impfung nicht länger als sechs Monate zurückliegt, entsprechen der aktuellen Corona-Landesverordnung.

Die Eisbahn ist in den Schulferien wie folgt offen: Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 21 Uhr und Sonntag 10 bis 19 Uhr. Außerdem gelten folgende Sonderöffnungszeiten: 24. Dezember 10 bis 14 Uhr, 25. und 26. Dezember 12 bis 18 Uhr, 31. Dezember 12 bis 14 Uhr und 1. Januar 14 bis 19 Uhr

Alle Informationen zu Öffnungszeiten und den aktuell geltenden Corona-Regeln findet man im Internet unter www.eisbahn-fn.de.