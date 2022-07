Geänderte Öffnungszeiten bei Stadtverwaltung und städtischen Einrichtungen während des Seehasenfestes

Friedrichshafen (sz) - Das Bürgeramt (Bürgerservice und Ausländeramt) im Rathaus am Adenauerplatz ist am Samstag, 16. Juli geschlossen. Am Seehasen-Montag, 18. Juli, schließen das Rathaus am Adenauerplatz sowie das Technische Rathaus, das Bürgeramt Fischbach, alle Dienststellen der Stadtverwaltung sowie die Ortsverwaltungen Ailingen, Ettenkirch, Kluftern und Raderach bereits um 11 Uhr.

Das Medienhaus am See ist am Seehasen-Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Die Rückgabebox steht von 13 bis 22 Uhr zur Verfügung. Alle digitalen Angebote wie die Onleihe, Online-Recherchen und Verlängerungen sind rund um die Uhr über www.medienhaus-am-see.de möglich. Am Seehasenmontag sind das Medienhaus am See im k42 in der Karlstraße sowie die Medienhaus-Zweigstelle Fischbach regulär geschlossen.

Das Team der Tourist-Information ist während des Seehasenfestes wie folgt erreichbar: Samstag von 9 Uhr bis 13 Uhr und Montag von 9 Uhr bis 12 Uhr.

Auch der Schlemmermarkt macht am Samstag wegen des Seehasenfestes Pause. Wie gewohnt lockt der Schlemmermarkt wieder am Samstag, 23 Juli, zum Bummeln, Einkaufen, Schlemmen und Verweilen. Alle aktuellen Informationen zum Schlemmermarkt sind unter www.schlemmermarkt-fn.de zu finden.

Die städtischen Freibäder und das Sportbad öffnen während des Seehasenfestes wie gewohnt. Das Frei- und Seebad Fischbach ist bei jeder Witterung, das Strandbad Friedrichshafen und das Wellenfreibad Ailingen sind nur bei schönem Wetter geöffnet.