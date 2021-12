Gauzy startet in Singapur

Es geht weiter mit internationalen Topevents im Tischtennis, bevor die TTF Liebherr Ochsenhausen am 12. Dezember in der Bundesliga das Topspiel gegen Borussia Düsseldorf bestreiten. Vom 4. bis 7. Dezember finden in Singapur – Schauplatz ist die 3000 Zuschauer fassende OCBC-Arena – die WTT-Cup-Finals statt. Das hochkarätig besetzte Turnier ist mit insgesamt 600 000 US-Dollar an Preisgeldern dotiert.

Als einziger TTF-Profi konnte sich Simon Gauzy als Weltranglisten-18. für das Event qualifizieren, bei dem jeweils 16 internationale Topleute bei den Männern und Frauen – es gibt weder Doppel-Wettbewerbe noch Mixed – nach dem K.-o.-System ihre Kräfte messen. Gauzy trifft am Sonntag zum Auftakt auf den Hongkong-Chinesen Wong Chun Ting. Der 30-jährige Penholder-Spieler ist im Weltranking drei Plätze hinter Gauzy eingestuft. Nimmt der TTF-Franzose die Hürde, geht es im Viertelfinale gegen den Gewinner des Matchs Mattias Falck (Schweden) gegen Tomokazu Harimoto (Japan) weiter. Falck, in der Bundesliga für Werder Bremen aktiv, ist frischgebackener Weltmeister im Doppel und aktuelle Nummer elf der Welt, der 18-jährige Harimoto sechs Plätze höher notiert und sicher – zumindest im Einzel – der gefährlichere Spieler.