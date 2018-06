Gauck ehrt bei Neujahrsempfang verdiente Bürger

Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat bei einem Neujahrsempfang im Schloss Bellevue verdiente Bürgerinnen und Bürger geehrt. Gauck und seine Lebensgefährtin Daniela Schadt dankten den insgesamt rund 60 Ehrengästen aus allen Bundesländern für ihr ehrenamtliches Engagement. Im Anschluss an den Empfang war ein Mittagessen mit den Bürgerinnen und Bürgern vorgesehen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Mitglieder ihrer Regierung wollten an dem Empfang am Amtssitz des Bundespräsidenten teilnehmen.