Gaststätte, Nachtclub, Wohnheim: Das „Plesdonat“ hat einiges hinter sich

Das ehemalige „Plesdonat“ in der Hahnensteig 12 zwischen Auingen und Böttingen hat eine bewegte Zeit hinter sich. Nicht nur, dass es dort Anfang der 2000er-Jahre innerhalb kürzester Zeit drei Mal brannte, auch die Nutzung des Gebäudes in den vergangenen knapp zwölf Jahrzehnten ist bemerkenswert: Gaststätte, Pension, Diskothek, Nachtclub, Kneipe, Tanzschuppen, Oben-ohne-Bar, Aus- und Übersiedlerwohnheim, Bistro und Wohnhaus.

Besonderer Blickfang runter Turmanbau

Als „Stätte der Entspannung“ hatte die Sergeantenwitwe Marie Plesdonat 1906 im Hahnensteig das Gebäude als Pension mit Café eröffnet. Die Räumlichkeiten standen den Soldaten aller Dienstgrade und der Bevölkerung gleichermaßen offen. Das Gebäude befand sich schräg gegenüber dem Ost-Tor des Alten Lagers. Ein besonderer Blickfang war der runde Turmanbau mit Kegeldach im rückwärtigen Teil.

Diese Bild zeigt das „Plesdonat“ im Jahr 1908. In den nächsten Jahrzehnten hat das Gebäude eine bewegte Zeit hinter sich gebracht. (Foto: Lenk)

Anfang 1909 verkaufte Marie Plesdonat das Gebäude an Carl und Frida Breitling. Die Geschäfte im Hahnensteig 12 liefen von Anfang an gut, sodass das Ehepaar wenig später zehn Gästebetten zum Übernachten anbot. Jedes der Gästezimmer im Café-Restaurant „Breitling-Plesdonat“ hatte einen eigenen Kaminofen. Ein Komfort, den nur wenige Pensionen dieser Größe zu dieser Zeit anbieten konnten. Auf jedem Zimmer standen eine Waschschüssel und ein gefüllter Wasserkrug. Im Gebäude gab es zudem Etagentoiletten.

Gute Geschäfte während des Kriegs

Während des Zweiten Weltkrieges liefen die Geschäfte schlecht. Nicht nur die Soldaten, auch die Bevölkerung aus der Region bleibt aus, sodass die Breitlings das „Plesdonat“ 1945 schlossen und die Räumlichkeiten als Wohnungen vermieteten.

1952 pachtete die Uracher Brauerei Olpp das „Plesdonat“. Die nächsten Jahre gab es zwei Pächter, bis Mitte der 1960er-Jahre die Wirtsleute Alexander und Maria Gulewitsch das Gebäude kauften. Von nun an hieß das Lokal „Alb-Hof“. Kurze Zeit später eröffneten Gulewitsch‘ im Kelleranbau, der über den rückwärtigen Teil zu erreichen war, die Jockey-Bar, einen Nachtclub mit knapp 40 Sitzplätzen. An den Wochenenden war es schwierig, dort einen Platz zu erhaschen. Kein Wunder! Ab und zu bedienten dort barbusige Frauen, zu dieser Zeit eine Sensation auf der Mittleren Alb.

Heimat für Gastarbeiter

Von Ende 1973 an verpachteten die Gulewitsch‘ das Lokal an die Magirus-Deutz AG, die in Auingen auf dem ehemaligen Areal der Hudelmaier Großschlächterei seit mehr als einem Jahrzehnt Rohrteile fertigte. Die in Ulm beheimatete Firma brachte im ehemaligen Hotel ihre Gastarbeiter unter.

Im Frühjahr 1978 pachtete eine Automaten- und Vertriebsgesellschaft aus Lichtenstein das Gebäude. Sie renovierte den Nachtclub und baute das Restaurant zu einer Bierbar und einer Diskothek um, aus der ehemaligen Jockey-Bar wurde der Night-Club „BarBarella“, wo von Mitternacht an wieder barbusige Frauen bedienten. Wanda und Claudia sind „für den verwöhnten Gast“ da, wie es in Zeitungsannoncen zu lesen stand. Im Club gab es zudem zwei Separees mit roten Vorhängen. Unter den Gästen waren immer wieder die Honoratioren aus der Region anzutreffen, die mit tief ins Gesicht gezogenem Hut die Lokalität betraten.

Kneipe, Café, Bistro

Auch die Männer der Magolsheimer Feuerwehr und des Auinger Ortschaftsrats schauten während der „Nachsitzungen“ im „BarBarella“ vorbei. 7,50 D-Mark (3,25 Euro) kostete das Herrengedeck mit einem Pils und einem Schnaps. Viel Geld zu dieser Zeit.

1983 schloss das inzwischen herunter gewirtschaftet Gebäude. Im Sommer 1985 wagte der Gastronomiebetrieb Siegfried Kuhn, der in Münsingen das Gasthaus Waldhorn und in Pfullingen den City-Treff hatte, einen Neuanfang und baute das Haus um. Das Lokal hieß wieder „Plesdonat“, in dem es eine Kneipe, ein Café, ein Bistro sowie eine Tanzbar mit „Super-Lightshow und Supersound“ gab. Ein paar Monate später feierte in Münsingen im Industriegebiet die Großraumdisco „Flying West“ Einweihung. Von heute auf morgen war das „Plesdonat“ out und Kuhn warf nach eineinhalb Jahren das Handtuch.

Viel Geld für die Renovierung

Ein paar Jahre später eröffnete kurze Zeit die Kneipe „Catweazle“ mit dem Bistro „Tiffany“ im ehemaligen „Plesdonat“. Beide Lokalitäten waren nach einem Jahr heruntergewirtschaftet und verdreckt, sodass das Gebäude an zwei Investoren aus Münsingen verkauft wurde.

Die steckten viel Geld in die Renovierung. Sie richten die acht Zimmer und vermieteten sie im Auftrag des Landratsamtes Alb-Donau in Ulm an Aus- und Übersiedler. 1991 kaufte ein Investor aus Besigheim (Landkreis Ludwigsburg) die Immobilie.

Sechs Jahre später wurde im Erdgeschoss eine Musikerkneipe mit dem Namen „Space“ eingebaut. Zwölf Monate später hieß die Lokalität „Galaxis“, ein Jahr später „Rock Café“. Ende Februar 2000 ging es dort heiß her. Dieses Mal im wahrsten Sinn des Wortes. Die Feuerwehren des Truppenübungsplatzes, aus Auingen und Münsingen wurden zu einem Dachstuhlbrand ins Lokal gerufen.

Mittlerweile sind es Wohnungen

Danach entschloss sich der Eigentümer des „Rock Café“, die Musikkneipe zu schließen und im Gebäude sechs großzügig geschnittene Wohnungen unterzubringen. Dabei ließ er von 2001 an das Dachgeschoss mit Gauben ausbauen und an der Südseite Balkone anbringen. Während der Arbeiten brannte es im Juli nach einem Blitzeinschlag schon wieder. Die Flammen konnten jedoch schnell gelöscht werden.

Ende Oktober 2003, inzwischen waren alle Wohnungen vermietet, brannte es dort abermals. Alle Bewohner konnten noch rechtzeitig ins Freie flüchten. Wenig später stellte sich heraus, dass drei Kinder gezündelt und so das Feuer verursacht hatten.

Während der erneuten Renovierung des Gebäudes fiel der markante Turmanbau mit Kegeldach im rückwärtigen Teil weg.

Inzwischen gibt es dort wieder sechs Wohnungen, die vermietet sind.