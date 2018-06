Gaststätte explodiert in Nürnberg - hoher Schaden

Nürnberg (dpa) - Explosion in der Nacht in einer Gaststätte in Nürnberg: Ein Nebengebäude sei einsturzgefährdet, die Gaststätte selbst wurde ebenfalls beschädigt, teilte die Polizei mit. Bei benachbarten Gebäuden, einem Wohnhaus und einem Gestüt, habe die Wucht der Explosion mehrere Fensterscheiben zerstört. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben mindestens bei einer sechsstelligen Euro-Summe.