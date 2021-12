Was gilt denn nun beim Gastronomiebesuch? Hilfestellung zum Coronaregel-Wust

Die Verwirrung, was bei einem Besuch der Gastronomie gilt, ist seit dem Wochenende bei Wirten und Gästen groß. Viele kritisieren die kurzfristigen Änderungen, die zu einer Verunsicherung geführt haben.

Nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag hieß es, dass ein Besuch mit 2G möglich ist. Am Freitag wurde 2Gplus für die Gastronomie festgelegt, wenige Stunden später wurden Geboosterte von einer Testpflicht wieder ausgenommen. Am Samstagabend wurde schließlich verlautbart, dass auch Geimpfte, deren Zweitimpfung nicht länger als fünf Monate zurückliegt, keinen negativen Test brauchen.

Am Sonntag hieß es dann, dass sich Geimpfte, deren Impfung nicht länger als sechs Monate zurückliegt, ebenso wenig testen lassen müssen wie Genesene, deren Genesung nicht länger als ein halbes Jahr zurückliegt.

Die 2G-plus-Regelung ist an sich nicht schwer zu verstehen. Für Irritationen und Verwirrung sorgten aber die Ausnahmen zur Regel. Wir geben Antworten.

„Wer soll da noch durchblicken?“, fragt sich auch Citymanager Reinhard Skusa. Die Landesregierung habe innerhalb kürzester Zeit Verordnungen herausgegeben und ebenso schnell wieder zurückgenommen oder revidiert, dass keiner mehr wisse, was Sache ist, kritisiert er das Informations-chaos am Wochenende. Zahlreiche Gastronomen hätten am Samstag und Sonntag bei ihm angerufen und ihrem Ärger Luft gemacht.

Das Vorgehen der Landesregierung, am Freitagnachmittag etwas zu beschließen, auf das das Ordnungsamt der Stadt Aalen gar nicht mehr habe reagieren können, und dadurch auch die Gastronomen im Regen stehen gelassen worden seien, sei für ihn „der Oberhammer“. Überdies sollten Verordnungen so klar gefasst werden, dass sie jeder Bürger versteht und Wirte diese auch umsetzen können.

Durch den ganzen Wirrwarr sei lediglich das Ziel erreicht worden, Bürger unnötig zu verunsichern und die ohnehin von Corona gebeutelten Gastronomen in ein Chaos zu stürzen.

Um Licht ins Dunkel zu bringen, listen die „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ die momentan gültigen Regeln in der Gastronomie für Bürger über 18 Jahre auf, für die keine anderweitigen Ausnahmen wie Vorerkrankungen oder Schwangerschaft gelten.

Keinen Zutritt haben Ungeimpfte und Bürger mit nur einer Impfung

Wer das zweite Mal geimpft ist, darf Restaurants/Kneipen/Cafés nur dann ohne negativen Corona-Test besuchen, wenn die Zweitimpfung nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Dasselbe gilt für Genesene, deren Infektion nachweislich höchstens ein halbes Jahr her ist

Andernfalls muss in beiden Fällen ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Einen solchen kann man in einer Teststation oder Apotheke machen. Auch die jeweiligen Dienstleister können ihren Gästen einen Selbsttest unter Aufsicht anbieten. Deshalb überlegen sich einige Aalener Wirte, solche in Zukunft anzubieten. Der negative Test gilt aber nur für den Besuch des Lokals, in dem der Test gemacht wurde