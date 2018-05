Gasthaus „Hirsch“ hat wieder geöffnet

Nach langem Leerstand kehrt ins Gasthaus „Hirsch“ wieder Leben ein. Die Gaststätte in der Riedlinger Innenstadt hat seit Freitag, 18. Mai, wieder geöffnet.

Kurz vor dem Flohmarkt haben die neuen Inhaber nach zweimonatiger Renovierungsphase das Lokal wieder geöffnet. Und die Resonanz sei bisher gut gewesen, sagt die neue Betreiberin Arta Koschel. Der Hirsch bietet wie vor der Schließung schwäbische und gutbürgerliche Küche an.

Mit der Wiedereröffnung ist auch das Problem der fehlenden Übernachtungsmöglichkeiten etwas gemildert. Denn auch im Hirsch kann wieder übernachtet werden. Das Haus verfügt über 15 Betten in sieben Zimmern und dazu eine Ferienwohnung. Die ersten Übernachtungsgäste haben die neuen Wirte bereits beherbergt.

Im vergangenen Jahr waren gerade in den Sommermonaten, in der Radfahrsaison Übernachtungsmöglichkeiten in Riedlingen Mangelware.