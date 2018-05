Gasthaus „Engel“ und „Hexenkeller“ schließen

Die Betreiber des Ristorante da Semi zum Engel in der Oberen Hauptstraße werden im Juli ihren Betrieb in Tuttlingen einstellen. Und das, obwohl das Geschäft laut der Wirte sehr gut läuft. „Es wird uns einfach zu viel“, sagt Pairananna Jeyaseelan, der Bruder des Geschäftsführers und leitender Mitarbeiter im „Engel“. Denn neben der Pizzeria in Tuttlingen betreibt die Familie auch noch ein Restaurant in Rottweil. Durch die Schwangerschaft von Jeyaseelans Schwester, die das Tuttlinger Restaurant leitete, werde die Arbeitsbelastung zu groß. Die Suche nach einem neuen Pächter würde bereits laufen. Sollte ein solcher bereits vor Ablauf der kommenden zwei Monate gefunden sein, soll der Betrieb laut Jeyaseelans bereits früher eingestellt werden.

Doch das Restaurant bleibt nicht die einzige Schließung in den kommenden Wochen im Gastrobereich. Bereits im April haben die Betreiber der Kneipe „Hexenkeller“ in der Königstraße auf ihrer Facebookseite angekündigt, das Lokal im Juni in andere Hände übergeben zu wollen – aus persönlichen Gründen, sagt Inhaberin Katrin Eisele. Eine Abschiedsfeier ist Ende Juni geplant. Einen Nachfolger gebe es noch nicht.