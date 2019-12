Gastbeitrag: „Wir dürfen und sollen unser Leben gestalten“

Für dieses Jahr hatte ich mir vorgenommen, drei Kilo abzunehmen“, berichtet eine Freundin und bilanziert augenzwinkernd: „Fast geschafft: Fehlen nur noch fünf!“ – Der Jahreswechsel ist die Zeit der Bilanzen und der guten Vorsätze. Enttäuschungen und Hoffnungen liegen da nahe beieinander.

„Das Leben kann man nur vorwärts leben und nur rückwärts verstehen“, hat der dänische Philosoph Sören Kierkegaard (1813-1855) sinngemäß gesagt. Beides passt für mich zum Jahreswechsel – und auch die Spannung, die zwischen den beiden Satzteilen liegt. Denn eigentlich würden wir doch gerne immer alles verstehen: Warum passiert mir das so? Und warum muss das so sein? Soll ich diesen Weg nehmen oder jenen? Ist diese Entscheidung die richtige oder eher die andere? Wenn wir das schon im Voraus immer genau verstehen würden, könnten wir manchen Irrweg und manche Sackgasse eher vermeiden.

Oft genug vermögen wir es nicht. Und trotzdem können wir nicht einfach stehen bleiben. Das Leben verlangt Entscheidungen von uns, jeden Tag. Wir müssen unser Leben vorwärts leben – auch wenn wir es nicht immer genau verstehen. Vielleicht machen wir dadurch manchen Fehler. Aber wir erleben auch Überraschungen, die unser Leben reich machen, spannend und aufregend. Und wir stehen plötzlich vor Herausforderungen, die wir uns zwar nicht ausgesucht hätten, an denen wir aber wachsen und reifen können.

Dafür können wir oft im Rückblick manches besser verstehen als zu der Zeit, in der wir uns mitten in einer Situation befunden haben. Wer Distanz gewinnt, hat die weitere Perspektive. In meinem Leben gibt es Situationen, die ich währenddessen als schmerzlich und sinnlos empfunden habe und in denen ich erst rückblickend einen Sinn erkennen kann: Vielleicht musste ich diese Erfahrung machen, um jenes daran zu lernen? Vielleicht habe ich erst durch diesen Bruch jene neue Perspektive gefunden? Vielleicht musste erst hier eine Tür zugehen, damit sich dort eine öffnen konnte? – Eine solche Sinn-Findung gelingt nicht mit jeder schmerzlichen Erfahrung und man darf das auch nicht zwingen. Wo ich aber rückblickend einen Sinn in einer zunächst scheinbar sinnlosen Situation entdecken kann, da kann ich mich mit meinem Schicksal versöhnen.

Der Wiener Psychologe Viktor E. Frankl (1905-1997) hat daraus sogar eine eigene Therapieform gemacht, die Logotherapie. Er selbst hat als jüdischer Arzt in der Zeit des Nationalsozialismus die Gefangenschaft in mehreren Konzentrationslagern überlebt. In seinem autobiografischen Buch „Trotzdem Ja zum Leben sagen“ beschreibt und verarbeitet er seine traumatischen Erlebnisse.

Aus diesen persönlichen Erfahrungen hat Frankl die Logotherapie entwickelt. Sie soll Unterstützung und Anleitung sein für die Versöhnung mit dem eigenen Schicksal. Und das ist eine der wichtigsten Lebensaufgaben überhaupt. Denn seinem Schicksal entrinnen kann niemand. Und ein Leben ohne Schmerzen, Leid, Krankheit, Verlust und Tod gibt es nicht. Wer nur damit hadert, wird nicht glücklich. Wer sich damit versöhnen kann, gewinnt heitere Gelassenheit.

Ich finde, der Jahreswechsel ist tatsächlich ein guter Anlass für beides: Für den Blick zurück und den Blick voraus. Wer Bilanz zieht und das letzte Jahr noch einmal Revue passieren lässt, der erkennt vielleicht im zeitlichen Abstand manches schon klarer. Wer sein Leben zumindest rückwärts verstehen kann, wird klüger, und wer mit diesem rückwärtigen Verstehen nicht erst gegen Ende seines Lebens anfängt, sondern beispielsweise anlässlich eines Jahreswechsels, der profitiert dann in den nächsten Jahren auch noch von seinen Erkenntnissen.

Und wer vorausschaut, der nimmt seine Zukunft in den Blick. Ob wir gute Vorsätze fassen oder Pläne schmieden – wir dürfen und sollen unser Leben gestalten. Und wir sollen auch unseren Teil der Verantwortung für unsere Welt und unsere Gesellschaft tragen. Wir dürfen das mutig tun, auch wenn wir es vorwärts noch nicht immer genau verstehen.

Als Christ gehe ich getrost und zuversichtlich in das neue Jahr – auch wenn die weltpolitische Lage manchen Anlass zur Sorge gibt. Ich verschließe die Augen nicht davor, ganz im Gegenteil. Aber das lässt mich nicht verzweifeln, denn ich habe noch eine weitere Perspektive: Am Ende steht für mich kein Abgrund und kein Nichts, sondern Gottes Ewigkeit. Das ist die Perspektive, auf die ich unsere ganze Welt und auch mein persönliches Leben zulaufen sehe. Was vorher noch passiert, das weiß ich nicht und das verstehe ich vorher auch noch nicht immer. Aber ich kann mich voller Hoffnung, Zuversicht und Mut darauf einlassen, denn ich weiß: Am Ende wird alles gut ausgehen.