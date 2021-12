Gastbeitrag: Eine Weihnacht, in der Improvisation gefragt ist

Dr. Julius Trugenberger ist Pfarrer in der Martin-Luther-Gemeinde in Tettnang. Das Video mit dem diesjährigen Krippenspiel-Trickfilm gibt es unter

bereits das zweite Jahr in Folge begehen wir ein besonderes Weihnachtsfest. Denn auch Weihnachten 2021 wird nicht in allen Punkten unseren liebgewonnenen Gewohnheiten und Standards entsprechen.

Noch im Oktober dachten wir mit Blick auf das Fest, dass es nach einem einmaligen Akt der Zurückhaltung 2020 in diesem Jahr wieder in der Form stattfinden werde, in der wir es lieben, vorbereitet mit Glühweinbuden und Weihnachtsfeiern und durchgeführt in den Familien und Gemeinden in großer, feierlicher Form mit gemeinsamem Gesang und einer Zusammenkunft vieler Menschen.

Nun steht Weihnachten 2021 unmittelbar vor der Tür – und die Wirklichkeit hat uns ausgerechnet im Advent auf eine ernüchternde Weise eingeholt.

Weihnacht 2021 steht Ursprung sehr nah

Viel Aufregung hat es um eine neue Virusvariante gegeben, und Politik und Gesellschaft bereiten erneut den Krisenmodus vor, den sie im Grunde genommen niemals verlassen haben. Also ist auch diese Weihnacht eine, bei der viel Improvisationskunst gefragt ist. Herausfordernd ist sie in erster Linie für das Personal im medizinischen Bereich. Besonders belastet sind aber auch Menschen in zahlreichen Unternehmen und in staatlichen Ämtern sowie viele Familien.

Doch steht nicht gerade eine solche Weihnacht der ersten Weihnacht sehr nahe, von der uns die Bibel im Lukas-Evangelium erzählt?

Denn auch damals prägten ja nicht Üppigkeit und Sorglosigkeit das Bild. Nein, Maria und Joseph erlebten Improvisation und notdürftige Verhältnisse auf ihrer Reise, als das Kind in der Krippe zur Welt kam. Freilich kannten sie aus ihrem bisherigen Leben kaum etwas anderes. Die Epoche, in der sie lebten, war weder für sie noch für die Mehrheit ihrer Zeitgenossen eine Glanzzeit. Politiker wie die aus der Weihnachtsgeschichte bekannten Figuren des Kaisers Augustus oder des Regionalkönigs Herodes konnten rücksichtslos schalten und walten, wie sie wollten. Mit Gewalt versuchten sie beim Volk ihre Anbetung und Verehrung durchzusetzen. Oft waren sie dabei erfolgreich. Im Vergleich mit Heute fällt auf, dass damals Demokratie, öffentliche Gesundheitsversorgung und sozialer Ausgleich nicht existierten!

Friede ist eben auch der innere Friede

Ob sich Maria und Josef angesichts dessen nicht häufig gefragt haben, wo denn nun der Friede Gottes sei, der ihnen vom Alten Testament verheißen war? Diesen Frieden fanden sie schließlich, ebenso wie ihn die Hirten und die drei Weisen aus dem Morgenland fanden. Wo aber fanden sie ihn? Bezeichnenderweise nicht in den äußeren Umständen, sondern in einem kleinen Menschenleben, das sich ihnen als ein göttliches erweisen sollte. In einem Kind göttlichen Ursprungs. Das ließ sie ihre eigene Herkunft von Gott spüren, wie auch jede(r) von uns durch eine unsichtbare und zugleich untrennbare Nabelschnur mit dem Schöpfer verbunden ist.

Da ein normales Krippenspiel nicht möglich war, hat die Kinderkirche der evangelische Gemeinde in diesem Jahr improvisiert und einen Trickfilm produziert. Er ist auf der Homepage der Gemeinde zu sehen. (Foto: Martin-Luther-Gemeinde)

Für Maria und Josef offenbarte sich Jesus als der Friede Gottes, der sich im Alten Testament ankündigte. Und noch heute kann uns diese Geschichte von dem Kind in der Krippe Frieden bringen, etwas, was wir so sehr suchen und doch so oft schmerzlich vermissen. Im Johannesevangelium sagt Jesus: „Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“ (Joh 14,27) Gemeint ist dieser Satz wie folgt: Jesus will einerseits zur Wahrnehmung und Wertschätzung desjenigen Friedens anleiten, den es in der Welt – Gott sei Dank – schon gibt. Andererseits ist er nicht naiv und weiß, dass Menschen Behauptungskämpfe führen und allerlei Zukunftssorgen und Ängste in Bezug auf die Welt haben. Um unseres inneren Friedens willen soll uns davon nichts gefangen nehmen. „In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ (Joh 16,33)

Welche Fragen man sich stellen sollte

Lassen wir uns von dem inneren und äußeren Friedensbringer Jesus Christus ansprechen! Wenn uns in diesem Jahr während der Feiertage freie Stunden unter dem Christbaum geschenkt sein sollten, dann können wir sie nutzen für die stille Besinnung: Wo habe ich 2021 Frieden erlebt? Wo wurde ich Zeuge geordneter und gerechter Verhältnisse, die sich als lebensfördernd erwiesen habe (so der Sinn des hebräischen Shalom, des biblischen Leitworts für den Frieden)?

Ich bin mir bewusst, dass einige hier abwinken und sagen: Dergleichen gab es in letzter Zeit in meinem Leben und in meinem Umfeld nicht. Dann – gerade dann – sei ihnen der innere Friede gewünscht, den Jesus den Gläubigen gebracht hat.

Die Weihnachtsgeschichte ist auch 2021 noch unverbraucht. Denn noch immer kann uns ein Kind zur Mitmenschlichkeit anregen und uns durch die Welt gehen lassen mit Urvertrauen anstelle von Angst.

Ihnen allen ein innerlich wie äußerlich friedvolles Weihnachtsfest 2021!