Gas, Zerstörung und Feuer: Vandalismus an mehreren Gebäuden in Schwäbisch Hall

An einem Gebäude im Steinernen Steg in Schwäbisch Hall ist es am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz gekommen. Der Fall lässt aufhorchen. Schließlich gab es auch zuvor schon ähnliche Vorkommnisse.

Bereits Mitte November und Anfang Dezember hatte die Polizei hier eingreifen müssen, wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn und das Polizeipräsidium Aalen in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen.

Am 16. November verdunstete im Treppenhaus des Gebäudes eine Flüssigkeit, sechs Bewohner atmeten das Gas ein. Verletzt wurde niemand, der oder die Täter blieben unerkannt.

Scheiben eingeschlagen

Knapp zwei Wochen später wurde die Eingangstür des Gebäudes beschädigt. Dabei wurde ein Glaselement der Tür mit einer leeren Glasflasche beschädigt, so der Polizeibericht.

Auch hier gab es keine Hinweise auf mögliche Täter. Beim Eintreffen der Beamten am Dienstagmorgen stellten die Einsatzkräfte fest, dass es in dem Gebäude gebrannt hatte, mehrere Scheiben waren eingeschlagen worden.

Als die Feuerwehrleute das Gebäude betraten, sei das Feuer bereits von selbst ausgegangen. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen der Mitteilung zufolge aufgenommen.

Brand wurde wohl absichtlich gelegt

Die jetzigen Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass der Brand absichtlich gelegt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro.

Das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zur Sache unter der Telefonnummer 07361 / 580 0 entgegen.

Am Vortag stieg aus einem Haus in derselben Straße ebenfalls Rauch auf. „Das waren verschiedene Gebäude“, so ein Polizeisprecher des Präsidiums Aalen auf Nachfrage.

Die beiden Fälle hätten nach bisherigen Erkenntnissen nichts miteinander zu tun.