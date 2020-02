Gas in Firma ausgetreten

Aalen (an) - In einer Firma in der Carl-Zeiss-Straße ist am Mittwochmorgen Gas ausgetreten. Wie die Polizei mitteilt, war ein Propangasflasche nicht ordnungsgemäß verschlossen Mitarbeiter bemerkten kurz nach 8 Uhr den Gasgeruch und alarmierten die Feuerwehr. Die Gasflasche konnte verschlossen werden. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte waren mit drei Feuerwehrfahrzeugen, einem Rettungswagen und einer Streifenbesatzung vor Ort. Auch die Stadtwerke waren vor Ort.