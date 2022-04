Winter-Comeback: Mit diesen 5 Gartentipps schützen Sie ihre Pflanzen vor Spätfrost

Meteorologen sagen für die kommenden Tage nachts Temperaturen deutlich unter null Grad voraus. Für die erblühende Pflanzenwelt kann das schwere Folgen haben. Die Vegetation steht in den Startlöchern, viele Pflanzen haben sich bereits an die Frühjahrestemperaturen gewöhnt.

Mit diesen 5 Tipps schützen Gartenliebhaber ihre Beet- und Gartenpflanzen vor Schäden durch Spätfrost.

1. Gartenkalender für Aussaat nutzen

Hobbygärtnern kann ein Gartenkalender helfen, den richtigen Zeitpunkt für das Einsetzen von Pflanzen und die Aussaat zu finden. Ein Gartenkalender listet Arbeiten auf, die zu bestimmten Jahreszeiten anstehen und kann Laien dabei helfen, was im Garten ansteht.

Viele Sommerblumen, wie zum Beispiel Fuchsien, Pelargonien und Zinnien, sollten erst nach den Eisheiligen im Mai im Freien gepflanzt werden, weil sie auf Kälte empfindlich reagieren.

Das gilt auch für Gemüsepflanzen, wie Tomaten, Paprika und Gurken. Danach ist es mit dem Frost in der Regel vorbei.

2. Kübelpflanzen ins Haus holen

Wer bereits Blumen oder Gemüse in Kübeln auf den Balkon gestellt hat, der sollte die Töpfe mit den Gewächsen ins Haus holen. Stellen Sie nicht winterharte Pflanzen dafür zum Beispiel ins Treppenhaus.

Die Pflanzen sollten an dem Ort genügen Licht bekommen, die Temperatur bei zwischen fünf bis sieben Grad liegen. Zu hohe Temperaturen führen zu einem starken Austrieb.

3. Geschützte Standorte für Pflanzen wählen

Im besten Fall können Pflanzen im Freien kurzzeitig in einem Gewächshaus untergebracht werden. Dennoch sollten Sie auch dort die Temperatur im Blick halten. Messen Sie nachts mit einem Thermometer, wie weit die Temperatur an die Null-Grad-Marke herabsinkt.

Wer kein Gewächshaus besitzt, der kann sich auch mit einfachen Mitteln behelfen. Ein Wäscheständer mit einer lichtdurchlässigen Plane erfüllt als Provisorium eine ähnliche Funktion wie ein Gewächshaus.

Ansonsten empfiehlt sich ein Standort nah an der südseitig gelegenen Hauswand, dort herrschen ein paar Grad mehr als auf freier Fläche.

4. Pflanzen mit Abdeckungen schützen

Wenn Sie bereits frostempfindliche Pflanzen im Garten eingesetzt haben, gibt es trotzdem Möglichkeiten diese vor Spätfrost zu schützen. Die kleinen Triebe beispielsweise von frischen Blumen im Beet können Sie mit Gartenvlies, Tannenreisig, Stroh oder Laub aus dem Garten bedecken.

Für die ausgesäten Blumen im Balkonkasten eignet sich auch eine Kartonage zum Abdecken. Für einzelne Setzlinge reicht in der Regel schon ein größerer Topf, der einfach über die Pflanze gestülpt wird.

Tagsüber sollten die Pflanzen wieder abgedeckt werden, damit genügend Licht vorhanden ist und sich nicht zu viel Feuchtigkeit bilden kann. Denn ansonsten, besteht die Gefahr von Pilzkrankheiten.

5. Anhäufeln bei Pflanzen nicht vergessen

Vor einer Pflanzaktion im Frühjahr sollten Sie den Boden mit einer Harke gut lockern. In die obere Bodenschicht wird am besten zusätzlich Kompost eingearbeitet. Der lockere Kompost hält Wärme besser in der Erde und liefert gleichzeitig wichtige Nährstoffe für die Pflanze.

Durch das "Anhäufeln" schützen Sie Pflanzen, etwa neu gepflanzte Rosen vor Frost. Dazu nehmen Sie Erde, Mulch oder Kompost, die am Stamm aufgeschoben wird. Das schützt die Wurzeln und die empfindliche Veredelungsstelle von Rosen. Das Häufchen solte bis zu 20 cm hoch sein.