Gartenschau: Nendingen hätte sie bekommen

TUTTLINGEN-NENDINGEN - Beim traditionellen Schwartenmagenvesper im närrisch dekorierten Sitzungssaal des Nendinger Rathauses sind die zahlreichen Gäste mit einem köstlichen Narrenvesper, gewürzt mit viel Witz und Humor, auf die Fasnet eingestimmt worden. Dafür sorgten mit Beiträgen Gastgeber Ortsvorsteher Franz Schilling, Justizminister Guido Wolf MdL und das Schwätzweiber-Trio Karin Hamma, Ute Wollmann und Luitgard Betzler.

Humorvoll glossierte Franz Schilling die Ereignisse im Stadtteil. Närrisch unter die Lupe nahm er dabei seinen Besuch, zusammen mit OB Beck, Guido Wolf und drei Ortschaftsräten beim Verkehrsminister in Stuttgart, um diesem das Problem der fehlenden Nendinger Ortsumgehung vorzutragen. Auf der Rückfahrt mit der Gäubahn sei der Zug auf halber Strecke stehen geblieben. Erst nach zwei Stunden ging es dank eines Schweizer Zuges weiter.

Hick-Hack um Bräunisbergstraße und Spielplatz

Die vergebliche Bewerbung Tuttlingens um die Landesgartenschau sei aufgrund mangelnder Bürgerbeteiligung in die Hosen gegangen. Dies wäre den Nendingern nicht passiert, denn bei einem Ortsrundgang in Nendingen seien allein über hundert Bürger dabei gewesen. Auf die Schippe nahm er auch die Hick-Hacks um die wiederholt geänderte Verkehrsregelung in der Bräunisbergstraße sowie den geplanten Spielplatz am Kindergarten. Auch für neue Verwaltungsregelungen bei der Nutzung der Festhalle zeigte er kein Verständnis. Dafür lobte er den Bauhof und den Hausmeister, dass die im vorletzten Jahr kritisierte Weihnachtsbeleuchtung auf dem Schulhofplatz diesmal mit „Warmlicht“ einwandfrei funktionierte.

Der als Sherlock Holmes gekleidete Guido Wolf startete mit seinen humorvollen Beiträgen einen Angriff auf das Zwerchfell der Zuhörer. Seinen Nebensitzer OB Michael Beck warnte er schon mal vor, dass der OV „Bärtle Franz“ Kandidat für die OB-Wahl sein könnte. Der habe sich auch schon den Wahlspruch ausgedacht: „Nendingen kriegt alles und Tuttlingen nix.“. Köstlich präsentierten sich die Schwätzweiber Karin Hamma, Luitgard Betzler und Ute Wollmann. So nahmen sie etwa die gerade eben erfolgte Zurruhesetzung der langjährigen „Rathaus-Chefin“ Brigitte Schilling, deren Engagement und die Folgen für den Ortsvorsteher und ihren Ehemann „Bock-Karle“ närrisch aufs Korn.

Danach schnitt der Ortsvorsteher traditionell den schmackhaften „scharfen“ Schwartenmagen an und reichte ihn mit Brot der großen Narrenschar.

Mit musikalischen Beiträgen zum Mitsingen und Schunkeln trugen die „Henry-Boys&Friends“ zur Hochstimmung bei.