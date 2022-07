Gartenmesse steigt in Wiblingen

Ulm (sz) - Von Freitag, 12. August, bis Sonntag, 14. August, steigt im Kloster Wiblingen wieder die Gartenmesse Diga, ein „zauberhafter Lustgarten“. Besucher können einkaufen, bummeln und genießen. Die Diga sei eine der schönsten und größten Gartenmessen Deutschlands, so die Veranstalter.

Die diesjährige ist 16. Ausgabe im historischen Kloster Wiblingen. Rund 90 Austeller zeigen Pflanzenvielfalt und Garteninspirationen. Mit dem Eintritt (sieben Euro Erwachsene, Kinder bis 14 Jahre sind frei) erhalten die Besucher auch Zutritt zum Kloster und dem Lustgarten. Bei der Diga können diese eintauchen in eine „aufregende Welt der Garten- und Pflanzentrends“ und sich rund um das Thema Garten, Haus und Lebensart informieren. Das Angebot reicht von Blumen, Pflanzen und Kräutern aller Art bis hin zur Gartentechnik und Gartenmöbeln, über dekorative Accessoires in allen Facetten. Im Vordergrund steht das Angebot an prachtvoller Pflanzenvielfalt: Orchideen, Hortensien, blühende Staudenpflanzen, Obstgehölze, Seerosen, Sumpf- und Wasserpflanzen und Bonsaibäume. Zu sehen ebenfalls: Outdoor-Möbel, Skulpturen, Edelstahlkamine und Grills. Öffnungszeiten der Messe: Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr.