Aus bislang noch unbekannter Ursache ist am Freitag gegen 17 Uhr eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage südöstlich von Iggingen in Brand geraten. Durch die starke Hitzeentwicklung entzündeten sich noch mehrere Bäume und ein Anhänger. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Iggingen, Leinzell, Göggingen, Mutlangen, Schwäbisch Gmünd und Böbingen im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20 000 Euro.